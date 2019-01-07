Игорь Верник оправдался за нарушение правил дорожного движения
Недавно стало известно о том, что Игоря Верника обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Сейчас на странице своего Instagram телеведущий решил оправдаться за случившееся событие.
Свидетели события сообщили, что он проехал по пешеходной зоне. Общественность была возмущена таким поведением знаменитости. Сейчас в своем Instagram телеведущий оправдался за случившееся. Игорь Верник опубликовал пост, в комментарии к которому написал, что хочет все объяснить, чтобы не было клеветы и искажения фактов. Он не стал отрицать, что действительно проехал по пешеходной зоне и рассказал, почему поступил именно так.
Также Игорь Верник написал, что ему очень обидно и непонятно почему это вызвали большой резонанс. Ведь театр, в котором работает артист, выдал ему и его коллегам разрешение проезжать через Камергерский переулок. В конце своего поста знаменитость пожелал всем добра и поздравил своих подписчиков с праздниками. Фанаты артиста поддержали его в комментариях.
Свидетели события сообщили, что он проехал по пешеходной зоне. Общественность была возмущена таким поведением знаменитости. Сейчас в своем Instagram телеведущий оправдался за случившееся. Игорь Верник опубликовал пост, в комментарии к которому написал, что хочет все объяснить, чтобы не было клеветы и искажения фактов. Он не стал отрицать, что действительно проехал по пешеходной зоне и рассказал, почему поступил именно так.
Также Игорь Верник написал, что ему очень обидно и непонятно почему это вызвали большой резонанс. Ведь театр, в котором работает артист, выдал ему и его коллегам разрешение проезжать через Камергерский переулок. В конце своего поста знаменитость пожелал всем добра и поздравил своих подписчиков с праздниками. Фанаты артиста поддержали его в комментариях.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:53