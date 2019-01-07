Игорь Верник оправдался за нарушение правил дорожного движения

Свидетели события сообщили, что он проехал по пешеходной зоне. Общественность была возмущена таким поведением знаменитости. Сейчас в своем Instagram телеведущий оправдался за случившееся. Игорь Верник опубликовал пост, в комментарии к которому написал, что хочет все объяснить, чтобы не было клеветы и искажения фактов. Он не стал отрицать, что действительно проехал по пешеходной зоне и рассказал, почему поступил именно так.Также Игорь Верник написал, что ему очень обидно и непонятно почему это вызвали большой резонанс. Ведь театр, в котором работает артист, выдал ему и его коллегам разрешение проезжать через Камергерский переулок. В конце своего поста знаменитость пожелал всем добра и поздравил своих подписчиков с праздниками. Фанаты артиста поддержали его в комментариях.