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Ученые продолжают попытки разгадать секрет аномалии Foo fighters

Во времена Второй мировой войны боевые летчики стали свидетелями загадочной аномалии, получившей название Foo fighters, при которой в небе появлялись белые, красные, зеленые и оранжевые сферы, двигавшиеся со скоростью самолета и на одной с ним параллели. Природа этого явления до сих пор покрыта тайной, а ученые продолжают попытки ее разгадать.
Ученые продолжают попытки разгадать секрет аномалии Foo fighters

Первая информация о Foo fighters появилась в 1944 году. Заметили аномалию пилоты антигитлеровской коалиции. В переводе Foo fighters звучит как «некие истребители», они были замечены в небе над Тихим океаном и над Европой. Объекты стремительно перемещались и имели разные цвета. При этом они обладали способностью менять свою скорость и яркость, а возникали в непосредственной близости к самолетам. У пилотов создавалась впечатление, что объекты отслеживают их движение. Впрочем, после слежки они каждый раз увеличивали скорость и исчезали, поэтому Foo fighters считалось явлением безопасным. Маневры так называемых «истребителей» выглядели при этом так, будто ими кто-то руководит извне.

До последнего времени существовало несколько гипотез, объясняющих возникновение Foo fighters, однако ни одна из них так и не была подтверждена с научной точки зрения. Ученые по-прежнему выдвигают несколько теорий. Самыми актуальными остаются несколько. Foo fighters, по мнению специалистов, это был либо оптический обман, либо новейшее на то время немецкое оружие, либо советские аппараты, отслеживающие появление НЛО.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:01

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