АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Aviar выведет на рынок России современную версию Ford Mustang 1967

Российская фирма Aviar собирается на рынок России вывести современную модификацию Ford Mustang 1967 модельного года. Авто оснащается электромотором.

Aviar выведет на рынок России современную версию Ford Mustang 1967

Характеристики транспортного средства весьма впечатляют. По словам представителей компании, авто должно обладать внешним обликом Ford Mustang 1967. При этом техническая составляющая машины полностью изменится. Модель сможет разгоняться до первой сотни за 2,2 сек. Это является нереальным для многих современных спорткаров. Транспортное средство сможет разгоняться до 250 км/ч. Силовая установка будет генерировать 840 лошадиных сил. Запас хода версии составит 507 километров. Всё это делает данную версию лучшим электрокаром в настоящее время.

Авто является пока только концептом. Поэтому показатели могут быть существенно изменены к моменту фактического анонса. В настоящее время пока отсутствуют какие-либо точные данные о демонстрации данной перспективной концепции.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aviar выведет на рынок России современную версию
Ученые смогли назвать пять вариантов гибели
Россиянам посоветовали восстанавливать режим сна
Kia Optima Sportswagon PHEV будет стоить почти 3
Кэтрин Зета-Джонс нарядилась в украинское
Детали для российских поездов напечатают на
Google готовит новую версию смартфона с гибким
Специалисты раскрыли лучшие тенденции в сексе в
Американские ученые рассказали о влиянии вина на
Программа для смартфонов поможет слепым
«Backstreet Boys» сняли новый клип с детьми и
Смартфон Palm Phone вскоре начнут продавать за
Анита Цой вмешалась в скандал с Маратом Башаровым
Судмедэксперты: Крис Кельми умер не от алкоголя
В Hibom продемонстрировали возможности своего
Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду
Максим Фадеев вспомнил молодость и поделился
Андрей Аршавин давно развелся с супругой Алисой
Эксперт протестировал снегоход Arctic Cat M8000
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова на Новый
Сын мэра Казани объявил конкурс на роль своей
«Снегурочки так и льнут»: Счастливый Петросян
Капитан сборной России по хоккею обругал матом
Эксперты анонсировали гаджеты из прошлого,
NASA оправдалось за "нацистское" название
Зонд-ретранслятор Queqiao сфотографировал Землю и
16-летний сын Дэвида Бекхэма показал в Instagram
Роскосмос планирует запустить 45 ракет
Пенелопа Крус рассказала, как ее изменило
Солистка "Фабрики" Саша Савельева вышла на сцену
Просмотреть все новости