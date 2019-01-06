Aviar выведет на рынок России современную версию Ford Mustang 1967





Характеристики транспортного средства весьма впечатляют. По словам представителей компании, авто должно обладать внешним обликом Ford Mustang 1967. При этом техническая составляющая машины полностью изменится. Модель сможет разгоняться до первой сотни за 2,2 сек. Это является нереальным для многих современных спорткаров. Транспортное средство сможет разгоняться до 250 км/ч. Силовая установка будет генерировать 840 лошадиных сил. Запас хода версии составит 507 километров. Всё это делает данную версию лучшим электрокаром в настоящее время.Авто является пока только концептом. Поэтому показатели могут быть существенно изменены к моменту фактического анонса. В настоящее время пока отсутствуют какие-либо точные данные о демонстрации данной перспективной концепции.