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"Остались только русские": Никита Панфилов показал Таиланд во время тайфуна

Российский актёр Никита Панфилов показал дождливый Таиланд во время тайфуна. Из туристов в курортном городе остались лишь соотечественники звезды.

"Остались только русские": Никита Панфилов показал Таиланд во время тайфуна

В своём Instagram Панфилов рассказал, как проводит новогодние каникулы в Таиланде во время тайфуна Пабук. Штормовой ветер и ливень заставили большинство туристов бежать из страны, опасаясь стихийного бедствия. Актёр отметил, что в аэропорту собрались гигантские пробки и приезжие один за одним улетают, однако русские туристы даже рады отсутствию толп иностранцев.

Пользуются моментом и местные поселенцы. Ловля рыбы в Таиланде запрещена, однако во время дождя полиция перестала патрулировать улицы, и мародёры порадовались такому случаю. Удивили Панфилова и те отчаянные водители, что умудряются садиться за руль авто или мотороллеров на затопленных дорогах.

Артист развлёк себя походом на массаж, однако в салоне не было света из-за тайфуна. Услугу Панфилов получил при свечах в романтичной обстановке.

"Это начало, говорят. А может быть, и конец", - иронично подытожил актёр.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:39

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