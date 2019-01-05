"Остались только русские": Никита Панфилов показал Таиланд во время тайфуна

"Это начало, говорят. А может быть, и конец", - иронично подытожил актёр.

В своём Instagram Панфилов рассказал, как проводит новогодние каникулы в Таиланде во время тайфуна Пабук. Штормовой ветер и ливень заставили большинство туристов бежать из страны, опасаясь стихийного бедствия. Актёр отметил, что в аэропорту собрались гигантские пробки и приезжие один за одним улетают, однако русские туристы даже рады отсутствию толп иностранцев.Пользуются моментом и местные поселенцы. Ловля рыбы в Таиланде запрещена, однако во время дождя полиция перестала патрулировать улицы, и мародёры порадовались такому случаю. Удивили Панфилова и те отчаянные водители, что умудряются садиться за руль авто или мотороллеров на затопленных дорогах.Артист развлёк себя походом на массаж, однако в салоне не было света из-за тайфуна. Услугу Панфилов получил при свечах в романтичной обстановке.