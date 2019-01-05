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Через два месяца после родов Ирена Понарошку показала идеальный живот и даже с кубиками

Известный российский журналист и блогер Ирена Понарошку решила откровенно показать своим подписчикам в Instagram снимок своего живота после родов. На фото можно увидеть на нем нарисованные кубики пресса.

Через два месяца после родов Ирена Понарошку показала идеальный живот и даже с кубиками

Ирена Понарошку осенью 2018 родила второго ребенка и теперь занимается восстановлением фигуры. Не так давно она рассказывала, что пытается похудеть. А на днях она опубликовала шуточный пост, где показала живот «как он есть». Под постом она написала так: «Не прошло и недели после Нового года, а первое желание уже сбылось!!! Кубики на животе появились!!!». И добавила, что хочет начать марафон, который направлен на восстановление фигуры за 5 минут в день.

Читатели блога Ирены Понарошку оценили юмор своего кумира и уже выстроились в очередь для записи на ее авторский марафон.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:38

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