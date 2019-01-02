АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с мигренью избавиться от боли
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019 году

Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019 году, среди которых будет метеоритный дождь и противостояние планет. Многие из них можно будет наблюдать в регионах России.
Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019 году

Отечественные астрономы готовятся к таким небесным явлениям, как транзит планеты Меркурий по солнечному диску. 11 ноября жители европейской части РФ смогут увидеть данное редкое событие. Меркурий пройдёт между Землёй и Солнцем, повторив свой полёт лишь спустя 13 лет.

10 июня Юпитер станет самым ярким и крупным объектом ночного небосвода, оказавшись на одной линии с Землёй. 6 января, а также весной ожидается противостояние последней с Венерой. 24 августа "сестра Земли" соединится с Марсом.

2 февраля россияне понаблюдают за покрытием Сатурна Луной. 9 июля он подойдёт настолько близко, что можно будет увидеть кольца планеты и спутник Титан.

Из метеоритных потоков 9 октября такой появится в созвездии Дракона. 21 числа того же месяца по небу пронесутся Ориониды, 17 ноября - Леониды, а 13 августа Персеиды устроят яркое представление. За падением объектов астрономы предпочитают наблюдать за городом, лёжа на земле в спальном мешке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в
Александр Кержаков наслаждается праздничными
Надежда Дорофеева показала самую весёлую игру для
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с
«АвтоВАЗ» увеличил стоимость авто Lada
Кадры со свадьбы Александры Черно, не вошедшие в
Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с
У берегов Ирландии пассажир самолета запечатлел
Эксперты: Сезонное аффективное расстройство
В WADA рассказали об отсутствии доступа к пробам
Британские СМИ подсчитали "дерзким" новогоднее
Ученые: Искусственный интеллект может скрывать
Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019
Поклонников огорчил постаревший вид Михаила
Зонд New Horizons отправил астрономам первые
Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой
Subaru Ascent может появиться на авторынке России
В Финляндии пришельцы посетили одну семью
Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в
Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на
Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний
Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с
Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может
Социальная сеть Facebook тестирует темный режим
Алла Пугачева и София Ротару отказались от
Geely рассекретил новую купеобразную версию
Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской
Жители Глостершира стали сообщать о встречах с
Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой
Астролог Фауст Фрикель утверждает, что Ольга
Просмотреть все новости