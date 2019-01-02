Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019 году





Отечественные астрономы готовятся к таким небесным явлениям, как транзит планеты Меркурий по солнечному диску. 11 ноября жители европейской части РФ смогут увидеть данное редкое событие. Меркурий пройдёт между Землёй и Солнцем, повторив свой полёт лишь спустя 13 лет.10 июня Юпитер станет самым ярким и крупным объектом ночного небосвода, оказавшись на одной линии с Землёй. 6 января, а также весной ожидается противостояние последней с Венерой. 24 августа "сестра Земли" соединится с Марсом.2 февраля россияне понаблюдают за покрытием Сатурна Луной. 9 июля он подойдёт настолько близко, что можно будет увидеть кольца планеты и спутник Титан.Из метеоритных потоков 9 октября такой появится в созвездии Дракона. 21 числа того же месяца по небу пронесутся Ориониды, 17 ноября - Леониды, а 13 августа Персеиды устроят яркое представление. За падением объектов астрономы предпочитают наблюдать за городом, лёжа на земле в спальном мешке.