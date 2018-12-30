Филипп Киркоров для своих детей приготовил особенное торжество на Новый год

Филипп Киркоров пообещал порадовать праздничным шоу не только зрителей и поклонников, но и своих наследников. Он рассказал, что с помощью фирмы, которая проводит такие торжества, 31 декабря он устроит Мартину и Алле-Виктории настоящий праздник. Напомним, что дочь артиста ходит уже в 1 класс, хотя до этого он заявлял, что не будет отдавать ребенка в школу, так как хочет продлить ей детство. Сын Киркорова ходит в детский сад Gymnasium, где помимо общеобразовательных занятий, учатся навыкам джиу-джитсу и дзюдо. Поп-король предпочитает проводить с ними как можно больше времени и даже берет с собой в гастрольные туры.