АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Филипп Киркоров для своих детей приготовил особенное торжество на Новый год

Известный российский певец Филипп Киркоров в одном из своих интервью рассказал, что готовит для своих детей особенное представление на Новый год. 51-летний артист уделяет много времени Алле-Виктории и Мартину, а также не жалеет средств для их образования.


Филипп Киркоров для своих детей приготовил особенное торжество на Новый год
Филипп Киркоров пообещал порадовать праздничным шоу не только зрителей и поклонников, но и своих наследников. Он рассказал, что с помощью фирмы, которая проводит такие торжества, 31 декабря он устроит Мартину и Алле-Виктории настоящий праздник. Напомним, что дочь артиста ходит уже в 1 класс, хотя до этого он заявлял, что не будет отдавать ребенка в школу, так как хочет продлить ей детство. Сын Киркорова ходит в детский сад Gymnasium, где помимо общеобразовательных занятий, учатся навыкам джиу-джитсу и дзюдо. Поп-король предпочитает проводить с ними как можно больше времени и даже берет с собой в гастрольные туры.

Филипп Киркоров для своих детей приготовил особенное торжество на Новый год

Что касается блюд на Новогоднем столе, то их для семьи будет готовить тетушка Мари, по слова Киркорова ее оливье очень вкусный. Также эпатажный певец дал обещание, что в следующем году будет всех удивлять и радовать.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony представила «умное» зарядное устройство
Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком,
Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос
Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с
Названы самые распространенные болезни туристов
Старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина отказалась
Филипп Киркоров для своих детей приготовил
В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные
Лолита Милявская показала поклонникам своё лицо
Селена Гомес была замечена в растянутом свитере и
Влад Кадони стал постоянным ведущим рубрики в
Япония открыла богатое месторождение полезных
Николай Басков расплакался в эфире «Привет,
В Киеве предложили новое название Крымского моста
Экс-участница «Дома-2» Алёна Ашмарина признала,
Алена Савкина, как и Ольга Рапунцель, проведет
Ольга Серябкина решила освоить навыки стрельбы из
Ученые нашли новое объяснение расширению Вселенной
Актрисе Марии Мироновой сделали ремонт в
Экс-депутат Александр Невзоров высмеял смерть
Компания Maxus выпустила городской электрический
Татьяна Овсиенко депрессию после потери отца
Отправленные на МКС черви помогут выяснить
Экс-возлюбленная Тимати Алёна Шишкова из-за
Герои телепроекта «Дом-2» написали письма Деду
Для Юрия Лозы Новый год - не главный праздник
Смартфон Nokia 10 Max может получить камеру на 41
Открыты к диалогу: Путин поздравил Трампа с Новым
Виктория Исакова вместе с дочерью написала письмо
Пользователи назвали самый ожидаемый фильм 2019
Просмотреть все новости