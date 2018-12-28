Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата Башарова "слабым мужчиной"
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Кочервей высказалась в адрес известного российского актера и телеведущего Марата Башарова.
По словам Анастасии, ей несколько раз уже приходилось становиться жертвой безжалостного домашнего диктатора, который постоянно бил ее. Именно поэтому на данный момент блондинка может с уверенностью сказать, что парень, который поднимает на свою вторую половинку руку, является «неуверенным» в себе мужчиной. К их числу Кочервей, как оказалось, относит и Башарова.
Для Анастасии поведение известного артиста стало настоящим шоком, поскольку она никогда не могла даже подумать о том, что Марат может избивать свою женщину.
Стоит напомнить, что несколько часов социальные сети «взорвала» новость о том, что ведущий мистического проекта «Битва экстрасенсов» - Марат Башаров избивает свою вторую супругу Елизавету Шевыркову, которая вчера обратилась в больницу со сломанным носом.
Звезда «Дома-2» заявила, что по личному опыту может дать женщинам, которых бьют их мужья лишь несколько советов – перестать терпеть побои и уходить от «диктатора».
Также Анастасия попросила женщин, перестать искать домашнему тирану оправдания, особенно если в семье есть маленькие дети, ведь зачастую наследники считают эту модель поведения нормальной, и в будущем будут действовать по такому же примеру.
По словам Анастасии, ей несколько раз уже приходилось становиться жертвой безжалостного домашнего диктатора, который постоянно бил ее. Именно поэтому на данный момент блондинка может с уверенностью сказать, что парень, который поднимает на свою вторую половинку руку, является «неуверенным» в себе мужчиной. К их числу Кочервей, как оказалось, относит и Башарова.
Для Анастасии поведение известного артиста стало настоящим шоком, поскольку она никогда не могла даже подумать о том, что Марат может избивать свою женщину.
Стоит напомнить, что несколько часов социальные сети «взорвала» новость о том, что ведущий мистического проекта «Битва экстрасенсов» - Марат Башаров избивает свою вторую супругу Елизавету Шевыркову, которая вчера обратилась в больницу со сломанным носом.
Звезда «Дома-2» заявила, что по личному опыту может дать женщинам, которых бьют их мужья лишь несколько советов – перестать терпеть побои и уходить от «диктатора».
«Если мужчина уже поднял руку, он не остановится» - подчеркнула Кочервей.
Также Анастасия попросила женщин, перестать искать домашнему тирану оправдания, особенно если в семье есть маленькие дети, ведь зачастую наследники считают эту модель поведения нормальной, и в будущем будут действовать по такому же примеру.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47