Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата Башарова "слабым мужчиной"

«Если мужчина уже поднял руку, он не остановится» - подчеркнула Кочервей.





По словам Анастасии, ей несколько раз уже приходилось становиться жертвой безжалостного домашнего диктатора, который постоянно бил ее. Именно поэтому на данный момент блондинка может с уверенностью сказать, что парень, который поднимает на свою вторую половинку руку, является «неуверенным» в себе мужчиной. К их числу Кочервей, как оказалось, относит и Башарова.Для Анастасии поведение известного артиста стало настоящим шоком, поскольку она никогда не могла даже подумать о том, что Марат может избивать свою женщину.Стоит напомнить, что несколько часов социальные сети «взорвала» новость о том, что ведущий мистического проекта «Битва экстрасенсов» - Марат Башаров избивает свою вторую супругу Елизавету Шевыркову, которая вчера обратилась в больницу со сломанным носом.Звезда «Дома-2» заявила, что по личному опыту может дать женщинам, которых бьют их мужья лишь несколько советов – перестать терпеть побои и уходить от «диктатора».Также Анастасия попросила женщин, перестать искать домашнему тирану оправдания, особенно если в семье есть маленькие дети, ведь зачастую наследники считают эту модель поведения нормальной, и в будущем будут действовать по такому же примеру.