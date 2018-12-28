АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата Башарова "слабым мужчиной"

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Кочервей высказалась в адрес известного российского актера и телеведущего Марата Башарова.

По словам Анастасии, ей несколько раз уже приходилось становиться жертвой безжалостного домашнего диктатора, который постоянно бил ее. Именно поэтому на данный момент блондинка может с уверенностью сказать, что парень, который поднимает на свою вторую половинку руку, является «неуверенным» в себе мужчиной. К их числу Кочервей, как оказалось, относит и Башарова.

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата Башарова "слабым мужчиной"

Для Анастасии поведение известного артиста стало настоящим шоком, поскольку она никогда не могла даже подумать о том, что Марат может избивать свою женщину.

Стоит напомнить, что несколько часов социальные сети «взорвала» новость о том, что ведущий мистического проекта «Битва экстрасенсов» - Марат Башаров избивает свою вторую супругу Елизавету Шевыркову, которая вчера обратилась в больницу со сломанным носом.

Звезда «Дома-2» заявила, что по личному опыту может дать женщинам, которых бьют их мужья лишь несколько советов – перестать терпеть побои и уходить от «диктатора».

Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата Башарова "слабым мужчиной"

«Если мужчина уже поднял руку, он не остановится» - подчеркнула Кочервей.

Также Анастасия попросила женщин, перестать искать домашнему тирану оправдания, особенно если в семье есть маленькие дети, ведь зачастую наследники считают эту модель поведения нормальной, и в будущем будут действовать по такому же примеру.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики ускорили диагностику чесотки отказом от
В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда
Подписчики Максима Галкина переживают за его
Виктория Лопырева в США устроила Нюше «допрос с
Ученые: На Земле могут быть скрыты «инопланетные»
Анастасия Волочкова украсила новогоднюю елку
В России Mercedes G-Class является дефицитом
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата
Наталия Антонова стала мамой в четвёртый раз
Мария Погребняк получила травму ноги во время
Тимати подарил двухкомнатную квартиру одной из
Николай Цискаридзе рассказал о причинах своего
Новый ухажер Ирины Пинчук – Максим Евстропов
Жительница Украины потеряла квартиру из-за
Ольге Рапунцель на проекте "Дом-2" увеличили
В спальном районе Улан-Удэ Росгвардия поймала
Камень Ипатии позволит раскрыть главный секрет
Экс-участница «Дома-2» Елена Баранова задумалась
Ученица Тутберидзе рассказала о миллионных
"Дом-2": Ирина Пинчук заигрывает с Валерием
Певица Бьянка заявила о разводе с Романом
Рита Дакота пострадала в ДТП из-за рассеянности
Ученые рассказали об опасности чрезмерного
В начале 2019 года жители Москвы смогут увидеть
Звезда "Дома-2" Саша Черно не выучила свадебный
Ученые перечислили три признака высокого уровня
Российские знаменитости озвучили свои гонорары на
Наталья Медведева поделилась впечатлениями о
Жасмин опубликовала в Instagram редкую фотографию
Анфиса Чехова до сих пор спит с 6-летним сыном в
Просмотреть все новости