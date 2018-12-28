Певица Бьянка заявила о разводе с Романом Безруковым





Чтобы певицу не посещали неприятные мысли, она полностью “погрузилась” в свою работу. Бьянка и Безруков женились ещё летом. Максим Черный, являющийся администратором певицы, рассказал, что звёздная пара разошлась. По его словам, данное решение является обоюдным. Здесь не имели место измены. При этом пока неизвестно - почему произошёл разрыв. Агент заметил, что у звезды в настоящее время наблюдается подавленное состояние. Певица больше времени теперь уделяет своей непосредственной работе. Бывшие супруги, несмотря на развод, продолжают своё сотрудничество, потому что они владеют общим бизнесом.Бьянка заявила, что лично она является инициатором развода. Между тем певица очень благодарна Роману Безрукову за все, что он для неё сделал.