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Певица Бьянка заявила о разводе с Романом Безруковым

Представитель певицы Бьянки объявил об официальном разводе её с Романом Безруковым. Они прожили в браке 4 месяца.

Певица Бьянка заявила о разводе с Романом Безруковым


Чтобы певицу не посещали неприятные мысли, она полностью “погрузилась” в свою работу. Бьянка и Безруков женились ещё летом. Максим Черный, являющийся администратором певицы, рассказал, что звёздная пара разошлась. По его словам, данное решение является обоюдным. Здесь не имели место измены. При этом пока неизвестно - почему произошёл разрыв. Агент заметил, что у звезды в настоящее время наблюдается подавленное состояние. Певица больше времени теперь уделяет своей непосредственной работе. Бывшие супруги, несмотря на развод, продолжают своё сотрудничество, потому что они владеют общим бизнесом.

Певица Бьянка заявила о разводе с Романом Безруковым


Бьянка заявила, что лично она является инициатором развода. Между тем певица очень благодарна Роману Безрукову за все, что он для неё сделал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38

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