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Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
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Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

В число самых громких событий уходящего 2018 года вошли королевская церемония принца Гарри и Меган Маркл, женитьба Сергея Шнурова, первый брак Ванессы Паради и другие. Знаменитости предпочитали как закрытые скромные свадьбы, так и пиршества с именитыми гостями и миллионным бюджетом.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

12 мая 69-летний Ричард Гир оформил свой третий брак с 35-летней Алехандрой Сильва, дочерью вице-президента "Реал Мадрид". Пара устроила торжество на ранчо возле Нью-Йорка, которое засекретила от папарацци, пригласив лишь семью и самых близких друзей.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

Немало удивила публику и 45-летняя Ванесса Паради, 16 лет дожидавшаяся предложения Джонни Деппа. 30 июня французская актриса расписалась с режиссёром Самюэлем Беншетри. На свадьбу в городе Сен-Симон возле Парижа позвали всего 20 гостей.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

Не отличилась размахом и церемония вратаря "Динамо" Антона Шунина с моделью Екатериной Григорьевой, известной как ангел Victoria’s Secret. 3 июля свадьбу для близких сыграли на Рублёвке в ресторане "Ветерок".
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

Засекретила счастливый день своей жизни Наталья Поклонская, которая обручилась с Иваном Соловьёвым в Крыму в августе. О муже депутата известно, что он руководит аппаратом по правам человека в России.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

Актриса Гвинет Пэлтроу в 46 лет приняла предложение от успешного режиссёра "Американской истории ужасов" Брэда Фэлчака. 29 сентября торжество прошло в особняке в городе Хэмптон, куда пригласили таких звёзд, как Кэмерон Диаз и Роберт Дауни-младший.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

Скрыли свою свадьбу от общественности исполнители Влад Топалов и Регина Тодоренко. 25 октября певица устроила тайную церемонию, поделившись лишь фотографией с обручальным кольцом.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

Через Instagram известно стало и о четвёртом браке Сергея Шнурова, который женился в октябре, хотя развёлся лишь в августе. Избранницей музыканта является лондонская выпускница Ольга Абрамова.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

Наконец, к громким и роскошным свадьбам можно отнести женитьбу Эмина Агаларова на модели Алёне Гавриловой 14 июля. Обручилась пара в гольф-клубе Agalarov Estate и позвала Зару, Тимати и Григория Лепса.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

30 июня в шотландском замке Уордхилл мужем и женой стали Кит Харингтон и Роуз Лесли. В числе гостей были звёзды "Игры престолов": Эмилия Кларк, Софи Тернер и прочие.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

17 июня в России прошла, пожалуй, самая дорогая свадьба года, где замуж выдали 17-летнюю Ирину Чигиринскую, дочь олигарха. Невеста в платье за 14 млн рублей стала женой Мирелли Мориса, сына архангельского чиновника.
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года

Однако, больше всего общественность говорила именно о браке британского принца Гарри и американки Меган Маркл, ставшей герцогиней 19 мая. Бывшая актриса блеснула в двух платьях от Givenchy и Stella McCartney, надев бриллиантовую тиару.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:09

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