Жители США обнаружили похожего на ходячее дерево криптида





Западные СМИ узнали историю о необычном лесном существе от женатой пары, гостившей в городе Сэнди-Хук в середине декабря. Мужчина и женщина находились в доме родственников и ездили в супермаркет за продуктами на собственном авто. В один из таких дней, когда свидетели возвращаться по дороге через лес, супруга разглядела за стволами деревьев огромного криптида, не похожего ни на одно животное.Шерсть монстра имела цвет земли, передние лапы были длинными и широкими, живот - выпуклым, а голова имела странную форму, из-за чего очевидица приняла создание за ходячее дерево. Не успев получить фото или видео, американцы поспешили вернуться домой, ведь им показалось, что при желании чудовище легко догонит и опрокинет машину парой ударов.Рассказ заинтересовал криптозоологов из интернета, которые обещали посетить лес возле Сэнди-Хук и поискать следы существа. Впрочем, скептикам история показалась откровенно надуманной из-за малого количества доказательств.