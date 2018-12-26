У России появятся гастрономические послы за рубежом
Ассоциация культурно-гастрономического туризма России в рамках нового проекта предложила ввести новую «должность» - гастрономический посол страны за её пределами. Мировым знаменитостям, таким как Жерар Депардье и Наталья Орейро уже предложили попробовать себя в новой роли, основная цель которой создание нового, узнаваемого во всём мире гастрономического имиджа России.
Россия имеет богатое культурное и историческое наследие, и создаваемые веками гастрономические традиции народов многонациональной страны. Основной целью Ассоциации культурно-гастрономического туризма является популяризация и развитие гастротуризма в стране. По статистике около 40% гостей России хотели бы познакомиться с национальной кухней и именно в этом смогут помочь гастрономические послы.
Зарубежные знаменитости помогут в продвижении гастротуризма, знакомя потенциальных туристов с особенностями русской кухни, чтобы человек точно знал, чего бы ему хотелось попробовать нового и необычного.
В реестр знаменитых людей, которым планируют предложить должность гастрономического посла вошли около двадцати мировых звёзд искусства и спорта. Это уже вышеназванные Депардье и Орейро, а также теннисистка Анна Курникова, оперная дива Анна Нетребко и американские актёры Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал и Мила Йовович.
Россия имеет богатое культурное и историческое наследие, и создаваемые веками гастрономические традиции народов многонациональной страны. Основной целью Ассоциации культурно-гастрономического туризма является популяризация и развитие гастротуризма в стране. По статистике около 40% гостей России хотели бы познакомиться с национальной кухней и именно в этом смогут помочь гастрономические послы.
Зарубежные знаменитости помогут в продвижении гастротуризма, знакомя потенциальных туристов с особенностями русской кухни, чтобы человек точно знал, чего бы ему хотелось попробовать нового и необычного.
В реестр знаменитых людей, которым планируют предложить должность гастрономического посла вошли около двадцати мировых звёзд искусства и спорта. Это уже вышеназванные Депардье и Орейро, а также теннисистка Анна Курникова, оперная дива Анна Нетребко и американские актёры Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал и Мила Йовович.
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:48