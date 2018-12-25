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Финансы, политика, мода: Астрологи сделали прогноз для россиян на 2019 год

Астрологи сделали прогноз для россиян на 2019 год, касающийся экономических, политических и модных вопросов. Эксперты рассказали, какие профессии ждёт наибольший успех, и куда выгодней вложить средства.
Финансы, политика, мода: Астрологи сделали прогноз для россиян на 2019 год

Ресурс Nation News поинтересовался предсказаниями астрологов Марины Докубу, Михаила Бородачева и Лилии Любимовой касательно событий грядущего года. Вход Урана в созвездие Тельца знаменует политическую и экономическую нестабильность. Хотя масштабных войн ждать не стоит, страны будут активно бороться за суверенитет и участвовать в мелких стычках.

Попытки Украины навязать России военные действия успехом не увенчаются, а Киев в 2019-м ждут смута и упадок. США мировое сообщество "поставит на место". При этом отношения РФ и Америки улучшатся не скоро.

Мода будущего года будет тяготеть к практичности и демократизации. Дизайнеры присмотрятся к футуристичным фасонам и новым тканям.

Финансы астрологи советуют вкладывать в зарубежную недвижимость и акции. Не стоит запускать множество разных проектов, а сосредоточиться лучше на одном. Самыми прибыльными сферами будут образование, юриспруденция, транспорт и туризм.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:00

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