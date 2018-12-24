Настасья Самбурская похвасталась в Instagram новеньким смартфоном Huawei Mate 20 Pro

«Он реально крут, кстати, он дороже айфон уже», «Выглядит как кирпич, без обид если чё», «Телефон очень хороший (для тех кто разбирается))», - откликнулись в Сети.

Самбурская с огромным удовольствием общается в Сети с фанатами, и ее аккаунт насчитывает почти 10 миллионов подписчиков. Похоже, что в ближайшее время онлайн-активность актрисы возрастет еще больше, ведь теперь у нее появился новенький смартфон Huawei Mate 20 Pro, о чем она поспешила сообщить своим поклонникам.Конечно, пост имел рекламный характер, но это не повлияло на мнение радостных фанатов, которые забросали актрису комплиментами по поводу ее внешности и умения выбрать хорошую технику.Впрочем, не обошлось без негатива. Кто-то упрекнул Самбурскую в низкопробной рекламе, а кто-то ехидно посоветовал к крутому аксессуару завести и крутого мужчину.