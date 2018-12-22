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NASA: Праздничный астероид-«бегемот» приближается к Земле

NASA сообщило о том, что к Земле приближается праздничный астероид-«бегемот», который пока не представляет для человечества никакой опасности. Сегодня, 22 декабря, небесное тело впервые пройдёт на максимально близком к планете расстоянии в 2,9 миллиона километров.

NASA: Праздничный астероид-«бегемот» приближается к Земле


Праздничный астероид-«бегемот», как сообщили представители NASA уже готовится приблизиться максимально близко к Земле, но расчёты экспертов показали, что угрозы для целостности планеты он пока не несёт. Впервые данное небесное тело было замечено в 2003 году сотрудниками Лоуэллской обсерватории LONEOS. Тогда же объект и получил название 2003 SD 220. Ещё его нарекли «бегемотом» из-за удивительного сходства формы самого астероида с видом фигуры животного, выглядывающего из водоёма.

Праздничным астероид-«бегемот» стал из-за того, что в этот раз его приближение к Земле произойдёт в канун приближающегося Рождества. Он считается потенциально опасным объектом, но полученные радиолокационные данные уже подтвердили абсолютную безопасность очередного его прохождения мимо Голубой планеты.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Oksana Сегодня, 16:00

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