NASA: Праздничный астероид-«бегемот» приближается к Земле





Праздничный астероид-«бегемот», как сообщили представители NASA уже готовится приблизиться максимально близко к Земле, но расчёты экспертов показали, что угрозы для целостности планеты он пока не несёт. Впервые данное небесное тело было замечено в 2003 году сотрудниками Лоуэллской обсерватории LONEOS. Тогда же объект и получил название 2003 SD 220. Ещё его нарекли «бегемотом» из-за удивительного сходства формы самого астероида с видом фигуры животного, выглядывающего из водоёма.Праздничным астероид-«бегемот» стал из-за того, что в этот раз его приближение к Земле произойдёт в канун приближающегося Рождества. Он считается потенциально опасным объектом, но полученные радиолокационные данные уже подтвердили абсолютную безопасность очередного его прохождения мимо Голубой планеты.