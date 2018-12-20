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Анна Седокова порадовала подписчиков забавным видео

Экс-солистка «золотого» состава популярной женской группы «ВИА Гра» Анна Седокова в очередной раз удивила своих подписчиков в Instagram. В этот раз забавным видеороликом с «утренним танцем сумасшедших мам».

Анна Седокова порадовала подписчиков забавным видео

Анна Седокова любит поражать зрителей не только вокальными данными, но и откровенными нарядами или необычными поступками. Недавно 36-летняя мама троих детей поделилась в соцсети видео, которое далеко не все поклонники певицы сочли забавным. На нём звезда с подругами под зажигательный мотив танцует для детей смешной танец. При этом под одеждой у неё разместился, скорее всего, шарик, имитирующий «беременный» живот.

В подписи к посту Седокова написала, было очень здорово так проводить время и уточнила, не против была бы родить четвёртого ребёнка. Многие поклонники восприняли с юмором ролик звезды, посмеялись над смешными телодвижениями танцоров и отметили в целом царящую атмосферу веселья.

Анна Седокова порадовала подписчиков забавным видео

Нашлись, конечно же, и критики, услышавшие в ролике нецензурную лексику и раскритиковавшие прослушивание подобного трека в присутствии детей. Седокову с подругами назвали «сумасшедшими мамашами» и посоветовали в следующий раз внимательнее продумывать свой досуг и вслушиваться в слова песен.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:30

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