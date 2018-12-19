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Юлианна Караулова заявила, что бессонная ночь не отразилась на внешности Сергея Лазарева

Юлианна Караулова недавно опубликовала пост в Instagram, где заявила, что бессонная ночь изнурительных перелетов никак не отразилась на внешности Сергея Лазарева. Певица подтвердила свои слова совместным снимком с коллегой по цеху.

Юлианна Караулова заявила, что бессонная ночь не отразилась на внешности Сергея Лазарева

Представительница российского шоу-бизнеса порадовала поклонников новой публикацией, где она позирует с Сергеем Лазаревым возле переливающейся огнями новогодней елки. Певец обнимает Юлианну Караулову за талию, а она держит руку на его плече.

Звезда задается вопросом, как Сергей Лазарев может так восхитительно выглядеть, особенно после бессонной ночи в самолете. Артистка рассказала, что новую совместную импровизацию зрители смогут увидеть в новогоднюю ночь на телеэкранах.

"Юлианна ты прекрасна", "Мистер и миссис Смит прям))", "Красавица, Новогодняя фея", "Будем ждать, платье шикардосик", "Красивая пара", "У вас отличный дуэт, это точно жара", "Красиво смотритесь", - писали восхищенные поклонники Юлианны Карауловой, которые с нетерпением ждут её появления в новогоднем проекте.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:27

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