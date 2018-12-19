Юлианна Караулова заявила, что бессонная ночь не отразилась на внешности Сергея Лазарева

Представительница российского шоу-бизнеса порадовала поклонников новой публикацией, где она позирует с Сергеем Лазаревым возле переливающейся огнями новогодней елки. Певец обнимает Юлианну Караулову за талию, а она держит руку на его плече.Звезда задается вопросом, как Сергей Лазарев может так восхитительно выглядеть, особенно после бессонной ночи в самолете. Артистка рассказала, что новую совместную импровизацию зрители смогут увидеть в новогоднюю ночь на телеэкранах."Юлианна ты прекрасна", "Мистер и миссис Смит прям))", "Красавица, Новогодняя фея", "Будем ждать, платье шикардосик", "Красивая пара", "У вас отличный дуэт, это точно жара", "Красиво смотритесь", - писали восхищенные поклонники Юлианны Карауловой, которые с нетерпением ждут её появления в новогоднем проекте.