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Учёные: ДНК мужской спермы изменяется под воздействием каннабиса
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Учёные: ДНК мужской спермы изменяется под воздействием каннабиса

Учёные заявили, что ДНК мужской спермы сильно изменяется под воздействием каннабиса. Новое исследование эксперты из медицинского центра Университета Дьюка провели из-за обширной в последнее время легализации марихуаны.

Учёные: ДНК мужской спермы изменяется под воздействием каннабиса

Специалисты в области генетики из Университета Дьюка в США провели комбинированное исследование, объектами которого стали сразу и люди, и лабораторные грызуны. Экспертов интересовал вопрос, каким образом и в какой степени регулярное употребление марихуаны может отразиться на качестве спермы мужчин детородного возраста, а также какие последствия увлечение отца может иметь для будущего потомства. В результате удалось установить, что воздействие каннабиса заставляет меняться ДНК-структуру спермы как у мышей, так и у мужчин.

После завершения исследования эксперты так и не смогли точно определить, передаются ли в таком случае регуляторные ДНК-изменения ребёнку, зачатому от употребляющего каннабис отца, но предположили, что подобный исход имеет место быть. Сейчас специалисты уже готовятся к новой работе, направленной на изучение способности таких мужчин в принципе зачать ребёнка, а также планируют сделать заборы пуповинной крови у малышей, рождённых от отцов, принимающих марихуану.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:47

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