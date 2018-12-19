Белоруссия прикрыла поставку фальшивых долларов из Украины
Белоруссия прикрыла транспортировку фальшивых долларов из Украины для распространения в Европе. Милиция изъяла почти $20 тысяч в 294 купюрах.
Как передаёт "Слово и Дело", спецслужбы Белоруссии остановили передачу фальшивых долларов из Украины в Минск и другие города республики. Служба Гомельского облисполкома, занимающаяся внутренними делами, информирует о задержании фальшивомонетчиков, которых будут судить по двум статьям. Розыск производился в Минске, а также в Брестской и Гомельской областях.
Все лица, занимавшиеся транспортировкой денег, задержаны милицией. Подозреваемые проживали в Бресте и Минске. Один из них уже был судим за аналогичное правонарушение.
Всего злоумышленникам удалось доставить $19,55 тысяч в 294 банкнотах номиналом 100 и 50 долларов. Фальшивые деньги предоставило предприятие, выпускающее денежные билеты в Украине.
Купюры напечатали на струйном принтере и планировали отправить в страны Евросоюза. Белорусским спецслужбам понадобился месяц, чтобы полностью прикрыть канал фальшивомонетчиков в республике.
Как передаёт "Слово и Дело", спецслужбы Белоруссии остановили передачу фальшивых долларов из Украины в Минск и другие города республики. Служба Гомельского облисполкома, занимающаяся внутренними делами, информирует о задержании фальшивомонетчиков, которых будут судить по двум статьям. Розыск производился в Минске, а также в Брестской и Гомельской областях.
Все лица, занимавшиеся транспортировкой денег, задержаны милицией. Подозреваемые проживали в Бресте и Минске. Один из них уже был судим за аналогичное правонарушение.
Всего злоумышленникам удалось доставить $19,55 тысяч в 294 банкнотах номиналом 100 и 50 долларов. Фальшивые деньги предоставило предприятие, выпускающее денежные билеты в Украине.
Купюры напечатали на струйном принтере и планировали отправить в страны Евросоюза. Белорусским спецслужбам понадобился месяц, чтобы полностью прикрыть канал фальшивомонетчиков в республике.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:13