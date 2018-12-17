Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2" депутатами Госдумы





У девушки развилась настоящая паранойя, ей постоянно кажется, что все участники проекта настроены против неё.Более того, даже ведущие заметили, что у участницы "Дома-2" некое расстройство личности, ведь она постоянно "переобувается" в своих мнениях и желаниях.Сама Лена активно поддерживает связь с мамой и в сеть попал фрагмент переписки двух девушек, в котором мама девушки просит её покинуть проект. Мама говорит, что Лена совсем исхудала и ей срочно нужно оттуда уйти. Если Баранова не уйдёт по собственному желанию, мать заявила, что дойдёт до депутатов столицы.Скорее всего такие новости не порадуют организаторов шоу, ведь они не любят проблемных участников и стараются сливать их на голосованиях. Остаётся только ждать момента, когда Лена Баранова получит "чёрную метку".