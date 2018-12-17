АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2" депутатами Госдумы

Участница "Дома-2" Елена Баранова практически сошла с ума в стенах телепроекта.

У девушки развилась настоящая паранойя, ей постоянно кажется, что все участники проекта настроены против неё.

Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2" депутатами Госдумы

Более того, даже ведущие заметили, что у участницы "Дома-2" некое расстройство личности, ведь она постоянно "переобувается" в своих мнениях и желаниях.

Сама Лена активно поддерживает связь с мамой и в сеть попал фрагмент переписки двух девушек, в котором мама девушки просит её покинуть проект. Мама говорит, что Лена совсем исхудала и ей срочно нужно оттуда уйти. Если Баранова не уйдёт по собственному желанию, мать заявила, что дойдёт до депутатов столицы.

Скорее всего такие новости не порадуют организаторов шоу, ведь они не любят проблемных участников и стараются сливать их на голосованиях. Остаётся только ждать момента, когда Лена Баранова получит "чёрную метку".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легендарные участники The Beatles воссоединились
В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию
Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года
В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой
Исследователи в Китае обнаружили перья
В Эрмитажном театре выступил кот-оракул Ахилл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук напилась на
Ученые: Активность мозга матери способна влиять
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Просмотреть все новости