Алиана Устиненко хочет возобновить отношения с Александром Гобозовым
Устиненко ждет возвращения бывшего супруга на реалити-шоу «Дом-2».
Нужно сказать, что телезрителей проекта очень удивило то, что сразу же после Сейшельских островов Алиана не поехала проведать единственного наследника Роберта, который сейчас находится у ее родственников, а решила собрать в студии «Дома-2» все свое семейство и поговорить о возможном воссоединении семьи.
Оказалось, что Устиненко ждет, когда же ее бывший супруг вернется на шоу, так как хочет возобновить с ним отношения. И кажется, что молодая мамочка уже даже нашла Гобозову повод снова засветиться в эфире «Дома-2».
Выяснилось, что телезрители уже давно подозревают, что Алиана не просто так начала дружить с Ириной Пинчук, к которой проявил симпатию Александр. По мнению поклонников реалити-шоу, Устиненко хочет перед тем, как возобновить отношения с Гобозовым, поучаствовать в любовном треугольнике, который поможет ей в несколько раз повысить проектную зарплату.
Наш портал на днях уже рассказывал о том, что Алиана в очередном своем прямом эфире призналась: на сегодняшний день ее зарплата на «Доме-2» составляет 200 тысяч рублей. Тогда Устиненко сделала особый акцент на том, что это только начало, и она уже активно продумывает схему, которая поможет ей повысить проектный доход.
Нужно сказать, что телезрителей проекта очень удивило то, что сразу же после Сейшельских островов Алиана не поехала проведать единственного наследника Роберта, который сейчас находится у ее родственников, а решила собрать в студии «Дома-2» все свое семейство и поговорить о возможном воссоединении семьи.
Оказалось, что Устиненко ждет, когда же ее бывший супруг вернется на шоу, так как хочет возобновить с ним отношения. И кажется, что молодая мамочка уже даже нашла Гобозову повод снова засветиться в эфире «Дома-2».
Выяснилось, что телезрители уже давно подозревают, что Алиана не просто так начала дружить с Ириной Пинчук, к которой проявил симпатию Александр. По мнению поклонников реалити-шоу, Устиненко хочет перед тем, как возобновить отношения с Гобозовым, поучаствовать в любовном треугольнике, который поможет ей в несколько раз повысить проектную зарплату.
Наш портал на днях уже рассказывал о том, что Алиана в очередном своем прямом эфире призналась: на сегодняшний день ее зарплата на «Доме-2» составляет 200 тысяч рублей. Тогда Устиненко сделала особый акцент на том, что это только начало, и она уже активно продумывает схему, которая поможет ей повысить проектный доход.
«Устиненко, ты бы лучше к сыну за ворота ушла, а не схемы какие-то продумывала, чтобы больше денег вытащить с «Дома-2»! Стыдно смотреть на такую вот «мать»!» - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:25