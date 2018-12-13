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Алиана Устиненко хочет возобновить отношения с Александром Гобозовым

Устиненко ждет возвращения бывшего супруга на реалити-шоу «Дом-2».

Нужно сказать, что телезрителей проекта очень удивило то, что сразу же после Сейшельских островов Алиана не поехала проведать единственного наследника Роберта, который сейчас находится у ее родственников, а решила собрать в студии «Дома-2» все свое семейство и поговорить о возможном воссоединении семьи.

Алиана Устиненко хочет возобновить отношения с Александром Гобозовым

Оказалось, что Устиненко ждет, когда же ее бывший супруг вернется на шоу, так как хочет возобновить с ним отношения. И кажется, что молодая мамочка уже даже нашла Гобозову повод снова засветиться в эфире «Дома-2».

Выяснилось, что телезрители уже давно подозревают, что Алиана не просто так начала дружить с Ириной Пинчук, к которой проявил симпатию Александр. По мнению поклонников реалити-шоу, Устиненко хочет перед тем, как возобновить отношения с Гобозовым, поучаствовать в любовном треугольнике, который поможет ей в несколько раз повысить проектную зарплату.

Алиана Устиненко хочет возобновить отношения с Александром Гобозовым

Наш портал на днях уже рассказывал о том, что Алиана в очередном своем прямом эфире призналась: на сегодняшний день ее зарплата на «Доме-2» составляет 200 тысяч рублей. Тогда Устиненко сделала особый акцент на том, что это только начало, и она уже активно продумывает схему, которая поможет ей повысить проектный доход.

«Устиненко, ты бы лучше к сыну за ворота ушла, а не схемы какие-то продумывала, чтобы больше денег вытащить с «Дома-2»! Стыдно смотреть на такую вот «мать»!» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:25

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