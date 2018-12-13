К платформеру GRIS создали красивый релизный трейлер





В минутном видеоролике создатели порадовали любителей игры яркими красками, демонстрируя пастельный мир платформера. Трейлер поражает разнообразием локаций, а также головоломок, ожидающих пользователей при прохождении. Здесь есть живые существа, и с ними нужно будет взаимодействовать.Следует напомнить, что согласно сюжету GRIS, главным персонажем является одноименная героиня, пленница вымышленных миров, где она оказалась из-за болезненных событий в реальном мире.Юзерам следует обратить внимание на наряд персонажа. Платье героини имеет различные способности и по мере прохождения поможет решать головоломки, встречающиеся на пути.