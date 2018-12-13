К платформеру GRIS создали красивый релизный трейлер
Devolver Digital и студия Nomada выпустят обновленный вариант платформера GRIS, а пока разработчики создали красивый релизный трейлер к приключению. Геймеры могут ожидать появления игры на Nintendo Switch и PC 13 декабря этого года.
В минутном видеоролике создатели порадовали любителей игры яркими красками, демонстрируя пастельный мир платформера. Трейлер поражает разнообразием локаций, а также головоломок, ожидающих пользователей при прохождении. Здесь есть живые существа, и с ними нужно будет взаимодействовать.
Следует напомнить, что согласно сюжету GRIS, главным персонажем является одноименная героиня, пленница вымышленных миров, где она оказалась из-за болезненных событий в реальном мире.
Юзерам следует обратить внимание на наряд персонажа. Платье героини имеет различные способности и по мере прохождения поможет решать головоломки, встречающиеся на пути.
В минутном видеоролике создатели порадовали любителей игры яркими красками, демонстрируя пастельный мир платформера. Трейлер поражает разнообразием локаций, а также головоломок, ожидающих пользователей при прохождении. Здесь есть живые существа, и с ними нужно будет взаимодействовать.
Следует напомнить, что согласно сюжету GRIS, главным персонажем является одноименная героиня, пленница вымышленных миров, где она оказалась из-за болезненных событий в реальном мире.
Юзерам следует обратить внимание на наряд персонажа. Платье героини имеет различные способности и по мере прохождения поможет решать головоломки, встречающиеся на пути.
Другое
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:15