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Ксения Собчак уволена с поста главного редактора в модном журнале

Светская львица и общественный деятель Ксения Собчак до недавнего времени также являлась главным редактором глянцевого журнала L'OFFICIEL.

Целых 8 лет она работала в издательском доме. И вот жена Максима Виторгана после октябрьского номера уволена с поста главреда .

Ксения Собчак уволена с поста главного редактора в модном журнале

Сейчас в издании кадровые изменения и, по всей вероятности, эти руководство глянца не рассматривает Ксению Собчак в качестве главного редактора. Накануне девушка у себя в Instagram выложила подборку обложек номеров журнала, где проработала довольно долго.

Ксения Собчак уволена с поста главного редактора в модном журнале

Портал журнала сообщает, что сейчас там трудится новый человек. Также журнал приносит благодарность Собчак, под чьим руководством издание постоянно занимало лидирующие позиции в индустрии.

Ксения Собчак уволена с поста главного редактора в модном журнале

Ксения Собчак уволена с поста главного редактора в модном журнале

Надо думать, что теперь у Ксении появилось свободное время, и такая деятельная особа обязательно найдет ему применение. Остаётся только гадать, в какую сферу теперь окунется Ксюша. Например, в политике она уже побывала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:35

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