Ксения Собчак уволена с поста главного редактора в модном журнале

Светская львица и общественный деятель Ксения Собчак до недавнего времени также являлась главным редактором глянцевого журнала L'OFFICIEL.Целых 8 лет она работала в издательском доме. И вот жена Максима Виторгана после октябрьского номера уволена с поста главреда .Сейчас в издании кадровые изменения и, по всей вероятности, эти руководство глянца не рассматривает Ксению Собчак в качестве главного редактора. Накануне девушка у себя в Instagram выложила подборку обложек номеров журнала, где проработала довольно долго.Портал журнала сообщает, что сейчас там трудится новый человек. Также журнал приносит благодарность Собчак, под чьим руководством издание постоянно занимало лидирующие позиции в индустрии.Надо думать, что теперь у Ксении появилось свободное время, и такая деятельная особа обязательно найдет ему применение. Остаётся только гадать, в какую сферу теперь окунется Ксюша. Например, в политике она уже побывала.