Главный тренер РФ по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил об ограблении дома

"Залезли они через второй этаж. Ненормальные какие-то", - рассказывает о случившемся Мамедов.





Ильгар Мамедов пожаловался в полицию после кражи в загородном подмосковном доме. В руки злоумышленников попала коллекцию дорогих женских часов и золотых украшений. Полностью вынести ценности из жилья фехтовальщика воры не успели, поскольку их спугнуло присутствие хозяев. Через окно грабители выскочили во двор и скрылись в лесу, двигаясь к Митино.Полиция отправилась на поиски по горячим следам, однако из-за снега и темноты след беглецов потерялся. В настоящий момент правоохранители продолжают искать возможных преступников. Известно, что в тот же вечер группа воров попыталась забраться и в другие 5 домов в Новогорске.Главное управление МВД Москвы завело дело по факту кражи и сообщило о розыскных мероприятиях. По предварительным данным, Мамедов лишился порядка 200 тысяч рублей.