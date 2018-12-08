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Звезда «Дома-2» Саша Черно снова набрала лишние килограммы

Самая эпатажная и яркая участница телестройки «Дом-2» Александра Черно снова поправилась.

По-прежнему вес Александры является предметом насмешек для большого количества телезрителей реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, девушка не намерена ничего менять, так как ее полностью устраивает ее внешний вид.

Звезда «Дома-2» Саша Черно снова набрала лишние килограммы

Не единожды Черно заявляла, что никогда не будет худеть, даже если это поможет ей избавиться от нелицеприятных высказываний в свой адрес. Невзирая на многочисленные попытки руководства телепроекта «Дом-2» и возлюбленного Саши – Иосифа Оганесяна помочь девушке хоть немного похудеть, все эти старания, в конечном счете, заканчивались полным крахом и позором.

Несколько часов назад в Сети появился новый видеоролик, на котором запечатлена Александра и Иосиф. На видео влюбленные просто мило играются, однако невооруженным взглядом видно, что Черно еще больше поправилась.

Звезда «Дома-2» Саша Черно снова набрала лишние килограммы

Об этом сообщил и сам избранник девушки, который, бросив будущую жену на их кровать, заявил, что она набрала еще пять килограмм, ведь ложе под ее новым весом буквально треснуло.

Нужно сказать, что многие поклонники скандально-известного телешоу, как и прежде, продолжают заявлять, что подозревают наличие у Оганесяна каких-то психологических отклонений. По словам зрителей «Дома-2», Черно не может нравиться нормальному мужчине, ведь Александра не блещет не только красотой, но и характером.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43

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