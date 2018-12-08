Анна Седокова завидует стройной фигуре Веры Брежневой

Анна Седокова - успешная певица, добившаяся немалых успехов в творческой карьере благодаря таланту и целеустремлённости. Её песни часто звучат на радио и телевидении, занимают первые строчки песенных чартов. Кроме карьеры 35-летняя Седокова успевает очень многое – она и ведущая, и заботливая многодетная мама. Певица воспитывает троих детей от разных браков – двух дочерей и сына. И при этом успевает уделять время ежедневным тренировкам для поддержания фигуры.Не так давно Анна Седокова призналась, завидует Вере Брежневой, но вряд ли сможет добиться таких же форм, так как они слишком разные по строению. Тем не менее, продолжает каждый день заниматься в зале, так как считает – физические упражнения являются залогом не только хорошей фигуры, но и отличного здоровья. Певица привлекает к спортивным занятиям и старшую дочь, они часто тренируются вместе.