АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Анна Седокова завидует стройной фигуре Веры Брежневой

Популярная певица, участница «золотого» состава группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, завидует стройной фигуре Веры Брежневой, но ей никак не удаётся приблизиться к идеалу, слишком разными физическими данными обладают обе звезды. При этом Анна отмечает, не прекращает ежедневных тренировок с 18 лет и приучает к ним 14-летнюю дочь.

Анна Седокова завидует стройной фигуре Веры Брежневой

Анна Седокова - успешная певица, добившаяся немалых успехов в творческой карьере благодаря таланту и целеустремлённости. Её песни часто звучат на радио и телевидении, занимают первые строчки песенных чартов. Кроме карьеры 35-летняя Седокова успевает очень многое – она и ведущая, и заботливая многодетная мама. Певица воспитывает троих детей от разных браков – двух дочерей и сына. И при этом успевает уделять время ежедневным тренировкам для поддержания фигуры.

Анна Седокова завидует стройной фигуре Веры Брежневой

Не так давно Анна Седокова призналась, завидует Вере Брежневой, но вряд ли сможет добиться таких же форм, так как они слишком разные по строению. Тем не менее, продолжает каждый день заниматься в зале, так как считает – физические упражнения являются залогом не только хорошей фигуры, но и отличного здоровья. Певица привлекает к спортивным занятиям и старшую дочь, они часто тренируются вместе.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Седокова завидует стройной фигуре Веры
«Давно пора»: в Раде предложили проверять
Ольга Бузова рассказала, что не смогла родить от
Украинскую "бригаду будущего" оснастят старыми
Ани Лорак снова не угодила украинским поклонникам
В ночном ДТП в Рязанской области погибли четыре
Главный новогодний деликатес подешевел в 2 раза -
Ученые: Ветер из квазара "раздуло" на 228 тысяч
Звезда "Дома-2" Александр Задойнов открыто
Телепроект «Дом-2» попал на страницы британского
Оксана Ряска поддержала Ольгу Рапунцель в
Facebook начала тестировать новую функцию
Катя Варнава рассказала о личной жизни и
Ученые напомнили о малоизвестных полезных
Новая модель часов-скелетонов от Xiaomi и CIGA
Ольга Орлова показала в Instagram пикантное фото
Nissan объявила о старте приёма заявок на
Гибкие смартфоны получат тонкое защитное стекло
Фанаты: После смены имиджа Анна Хилькевич
Эксперты назвали 6 естественных способов
Polestar продемонстрировала первые испытания
В Instagram обговаривают беременность Виктории
Bronco получила официальное разрешение на выпуск
Уфологи: Из-за парада планет Нибиру приблизится к
Учёные: Крепкий и здоровый сон зависит от
Учёные: Ритуал убийства вампиров может объяснить
Эксперты рассказали, как жителям Санкт-Петербурга
Компания Vivo показала на качественных рендерах
В "Сколково" при демонстрации упал прототип
Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала детей Павла
Просмотреть все новости