АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Учёные: Жир в области живота повышает риски появления сердечно сосудистых заболеваний

По словам английских учёных, возникающий на животе жир, повышает риски появления сердечно сосудистых заболеваний. Отмечается, что многие люди, которые перенесли инсульт и инфаркт, имели проблемы с лишним весом.
Учёные: Жир в области живота повышает риски появления сердечно сосудистых заболеваний

Специалисты отметили, что избыток жира на животе представляет собой негативный маркер, который свидетельствует о большой вероятности появления сердечно сосудистых болезней. Такие болезни могут появиться даже у худых пациентов. Медицинские специалисты в Европе каждый год фиксируют свыше 11 000 000 случаев, которые касаются диагностики сердечных заболеваний. Они являются причиной смерти около 3 900 0000 человек. Из проведённого исследователями опроса стало известно, что многие люди, которые подвержены развитию сердечно сосудистых заболеваний, имели различные вредные привычки, а также страдали от диабета. Участники отвечали на вопросы, касающиеся диеты, физической активности, артериального давления. Исследователи произвели замеры их окружности талии, роста, веса, а также уровня сахара в крови.

Около 64% добровольцев имели больший риск, что у них появятся проблемы с сердцем, потому что у них имелся жир в области живота. Благодаря полученным данным, эксперты смогут разработать программу, которая предусматривает разные процедуры для профилактики.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Ритуал убийства вампиров может объяснить
Эксперты рассказали, как жителям Санкт-Петербурга
Компания Vivo показала на качественных рендерах
В "Сколково" при демонстрации упал прототип
Звезда «Дома-2» Виктория Боня назвала детей Павла
Опубликованы новые фото с Марса, сделанные зондом
Дочь Владимира Машкова показала фотографию его
Учёные: Жир в области живота повышает риски
Дмитрий Тарасов сказал, что мечтает о втором
Стройная Анфиса Чехова сравнила себя с Анной
Учёные назвали точную дату возможного падения на
Михаил Шуфутинский вернулся в Россию ради новой
Ученые: Онлайн-знакомства связаны с числом Данбара
Знаменитости, совершившие каминг-аут в 2018 году
В России 178 Volkswagen Touareg отзовут из-за
Yota обрушила цены на безлимитный мобильный
Расстроенный Влад Соколовский отреагировал на
GM-АвтоВАЗ решил продлить жизнь внедорожнику
Жена Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что
Учёные: Влияние социальных сетей на детскую
Сергей Безруков впервые выложил в Сеть снимок
Энтузиасты заменили заводскую подвеску ВАЗ 2101
Apple Watch Series 4 получит возможность измерять
Официальный Всероссийский Дед Мороз подумывает
Алена Рапунцель в Доме-2 зарабатывает намного
Ольга Бузова откровенным поведением и нарядами
Украина сомневается, что по Крымскому мосту будут
В Калининградской области возле инфекционного
В Прикамье молодая мать прятала тело младенца на
Особенная дочь Светланы Зейналовой впервые спела
Просмотреть все новости