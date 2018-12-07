Учёные: Жир в области живота повышает риски появления сердечно сосудистых заболеваний





Специалисты отметили, что избыток жира на животе представляет собой негативный маркер, который свидетельствует о большой вероятности появления сердечно сосудистых болезней. Такие болезни могут появиться даже у худых пациентов. Медицинские специалисты в Европе каждый год фиксируют свыше 11 000 000 случаев, которые касаются диагностики сердечных заболеваний. Они являются причиной смерти около 3 900 0000 человек. Из проведённого исследователями опроса стало известно, что многие люди, которые подвержены развитию сердечно сосудистых заболеваний, имели различные вредные привычки, а также страдали от диабета. Участники отвечали на вопросы, касающиеся диеты, физической активности, артериального давления. Исследователи произвели замеры их окружности талии, роста, веса, а также уровня сахара в крови.Около 64% добровольцев имели больший риск, что у них появятся проблемы с сердцем, потому что у них имелся жир в области живота. Благодаря полученным данным, эксперты смогут разработать программу, которая предусматривает разные процедуры для профилактики.