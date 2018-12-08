Ольга Орлова показала в Instagram пикантное фото около бассейна
Ольга Орлова, являющаяся экс-солисткой группы "Блестящие", выложила в микроблоге Instagram пикантное фото, которое она сделала около бассейна. Ведущая телепроекта Дом-2 изображена на снимке с букетом бежевых, а также розовых роз.
Для фотосессии знаменитость выбрала откровенное одеяние, которое сложно рассмотреть, так как Орлова в руках держит цветы. Фанаты отметили нежный образ телеведущей. При этом фолловеры заметили, что Орлова для своей фактуры очень худа. В свою очередь завистники рекомендуют Ольге оставлять такие фотографии для семейного альбома. По их мнению, не стоит на всеобщее обозрение многочисленных пользователей Сети выставлять свою полуголую грудь.
«Dni24» ранее сообщали, что российская певица Алсу совместно с известным рэпером Баста выпустили клип на композицию «Мы с тобой».
Для фотосессии знаменитость выбрала откровенное одеяние, которое сложно рассмотреть, так как Орлова в руках держит цветы. Фанаты отметили нежный образ телеведущей. При этом фолловеры заметили, что Орлова для своей фактуры очень худа. В свою очередь завистники рекомендуют Ольге оставлять такие фотографии для семейного альбома. По их мнению, не стоит на всеобщее обозрение многочисленных пользователей Сети выставлять свою полуголую грудь.
«Dni24» ранее сообщали, что российская певица Алсу совместно с известным рэпером Баста выпустили клип на композицию «Мы с тобой».
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:10