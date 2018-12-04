АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Новый ген позволит есть сколько угодно без вреда для фигуры
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню «Мы с тобой»

Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню под названием «Мы с тобой». Российская певица в Instagram отметила, что новый ролик – это мини-фильм о любви.

Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню «Мы с тобой»


За час видео известного рэпера и певицы на YouTube посмотрели более 10 000 пользователей. По сюжету клипа, между героиней и героем происходит романтическая любовная история. Однако она в итоге заканчивается их расставанием. Звезда в Instagram написала, что она с рэпером Бастой с волнением, а также трепетом представляет клип на композицию «Мы с тобой». По её словам, среди множества любовных историй, имеются такие, от которых у людей замирает сердце. О таких историях звезде хочется исполнять песни, рассказывать, а также снимать киноленты. Многие поклонники с трепетом и теплом отозвались об этом новом творении Алсу. Некоторые фолловеры были не особо довольны совместной работой рэпера и певицы.

Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню «Мы с тобой»




«Dni24» накануне сообщили, что российский начинающий режиссёр Алексей Панин опроверг появившиеся слухи касательно того, что он пытался курить и хулиганить в самолёте, вылетавшем из Стамбула.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи обнаружили на кадрах Google Earth
Жену звезды Дома-2 Вальтера Соломенцева выгнали с
В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся
Нюша задумалась о пользе раннего развития для
Учёные: Новый ген позволит есть сколько угодно
Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с
Ученые: Единороги из Ледникового периода
Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сделала
Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню
Ольга Бузова намекнула, что снова влюблена
Диана Арбенина хочет порадовать наследников
Финалист шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
В Мельбурне путешественник из будущего
Учёные: Химические соединения из духов и моющих
Ксения Бородина вступилась за мужа Курбана,
Инна Чурикова назвала истинную причину
Учёные: Первый совместный успех влияет на будущие
Ольга Бузова в образе Бритни Спирс поздравила
"Новогодняя джига-дрыга": Стас Костюшкин снял
Вода в кольцах Сатурна не отличается от земной
В России ученые создали сверхполезный кефир с
Дочь покойного Евгения Осина стала участницей
Перед Новым годом россиян ждёт 6-дневная рабочая
Эксперты поделились сведениями о пользе
В Москве в 2020 году появятся современные
Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова
Состоялся релиз стратегии Command Conquer: Rivals
Миссия на Марс решит парадокс массы раннего Солнца
Учёные: Раннее обучение чтению ставит под угрозу
Эксперт NASA: Пришельцы освоили межзвездные
Просмотреть все новости