Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню «Мы с тобой»
Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню под названием «Мы с тобой». Российская певица в Instagram отметила, что новый ролик – это мини-фильм о любви.
За час видео известного рэпера и певицы на YouTube посмотрели более 10 000 пользователей. По сюжету клипа, между героиней и героем происходит романтическая любовная история. Однако она в итоге заканчивается их расставанием. Звезда в Instagram написала, что она с рэпером Бастой с волнением, а также трепетом представляет клип на композицию «Мы с тобой». По её словам, среди множества любовных историй, имеются такие, от которых у людей замирает сердце. О таких историях звезде хочется исполнять песни, рассказывать, а также снимать киноленты. Многие поклонники с трепетом и теплом отозвались об этом новом творении Алсу. Некоторые фолловеры были не особо довольны совместной работой рэпера и певицы.
«Dni24» накануне сообщили, что российский начинающий режиссёр Алексей Панин опроверг появившиеся слухи касательно того, что он пытался курить и хулиганить в самолёте, вылетавшем из Стамбула.
За час видео известного рэпера и певицы на YouTube посмотрели более 10 000 пользователей. По сюжету клипа, между героиней и героем происходит романтическая любовная история. Однако она в итоге заканчивается их расставанием. Звезда в Instagram написала, что она с рэпером Бастой с волнением, а также трепетом представляет клип на композицию «Мы с тобой». По её словам, среди множества любовных историй, имеются такие, от которых у людей замирает сердце. О таких историях звезде хочется исполнять песни, рассказывать, а также снимать киноленты. Многие поклонники с трепетом и теплом отозвались об этом новом творении Алсу. Некоторые фолловеры были не особо довольны совместной работой рэпера и певицы.
«Dni24» накануне сообщили, что российский начинающий режиссёр Алексей Панин опроверг появившиеся слухи касательно того, что он пытался курить и хулиганить в самолёте, вылетавшем из Стамбула.