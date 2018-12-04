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Алексей Панин прокомментировал слухи касательно его дебоша в самолёте

Алексей Панин, являющийся популярным русским актёром, прокомментировал имеющиеся слухи касательно дебоша, который он якобы учинил на борту самолёта, когда пытался вылететь с территории Стамбула. По словам молодого режиссёра, он со своей дочкой давно уже находится дома и не понимает о чём идёт речь.

Алексей Панин прокомментировал слухи касательно его дебоша в самолёте


СМИ сообщили, что популярного российского актёра якобы сняли первого декабря с рейса авиафирмы "Победа", за попытку Алексея Панина закурить в авиалайнере, который вылетал из Стамбула. Согласно полученной информации, он дебоширил, а также кричал в самолёте прочим пассажирам, что имеет понятие, как правильно курить. По информации источника, Панин кричал на борту авиалайнера, что является знаменитостью. Он обещал, что на территории России ему никто ничего не сделает. Имеются данные, что после таких хулиганских действий Алексей не был против, чтобы его забрали в полицию. В беседе с представителем новостного агентства «Народные Новости» Алексей Панин опроверг данную информацию. Он отмечает, что первый раз слышит об этом и ничего не хочет комментировать. По словам актера, он давно уже находится дома со своей родной дочкой.

Ранее новостной портал «Dni24» сообщал, что Эдди Мерфи, являющийся известным американским комиком, стал отцом уже в десятый раз. Известная австралийская модель Пейдж Батчер родила актёру сына.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07

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