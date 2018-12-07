В Курганской области пьяный отец до смерти избил 10-месячную дочку





Как уведомляют в пресс-службе СУ СКР по региону, родитель пришел домой в ночь на 6 июля будучи на подпитку. Маленькая дочка громко плакала, это видимо, вывело агрессивного отца из равновесия и он начал избивать малышку. Обвиняемый бил ее по голове и телу. Затем пьяный 28-летний отец бросил избитую девочку на пол и завалился спать.Малышку пришла кормить мать и, обнаружив, что дочь не дышит, позвонила в скорую и полицию.В скором времени горе-отцу придется ответить за свои деяния перед судом, так как у следствия достаточно аргументов для доказания его вины.