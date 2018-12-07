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В Техасе местная жительница засняла на закате НЛО

Жительница штата Техас сфотографировала в небе необычный объект на фоне заката. Женщина полагает, что ей удалось сделать снимок НЛО.
В Техасе местная жительница засняла на закате НЛО

Данную фотографию прокомментировал уфолог Скотт Уоринг. По его мнению, если смотреть на закат в течении недели, то обязательно можно увидеть в нём что-то необычное. По его мнению, таким образом люди сами смогут убедиться в реальном существовании инопланетян.

Жительница Техаса абсолютно убеждена в том, что зафиксировала лучи уходящего в закат космического корабля. С её мнением солидарен и эксперт в области уфологии. Он добавил, что во время заката НЛО особенно уязвим для человеческого зрения, фото- и видео- техники.



 
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Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:48

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