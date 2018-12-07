TGA 2018: Bethesda представила зрелищный трейлер Rage 2
На TGA 2018 компанией Bethesda был выпущен яркий зрелищный геймплейный трейлер «игрушки» Rage 2. Сценарий проекта подразумевает борьбу людей за выживание после, после катастрофы, которая имела мировые масштабы.
В игрушке присутствует много стрельбищ, насильственных сцен, кровавого жёсткого "месива". Главным героем является Уокер, который выполняет определённую миссию. Главной его задачей является уничтожение мутантов, различных враждебных банд, всевозможных чудовищ, которые являются последствием произошедшего масштабного апокалипсиса. Также Уокер должен спасти невинных. Производители уже анонсировали дату выхода «игрушки» Rage 2. Это должно произойти 14 мая 2019 года. Пользователи смогут сразиться в данную игру на консолях PlayStation, а также Xbox. Rage 2 доступна будет ещё на персональных компьютерах.
Накануне «Dni24» сообщали, что экспертами были анонсированы лучшие бесплатные игры текущего года для смартфонов и планшетов, которые работают на «операционке» Android. Первое место досталось «игрушке» Disc Drivin’ 2.
В игрушке присутствует много стрельбищ, насильственных сцен, кровавого жёсткого "месива". Главным героем является Уокер, который выполняет определённую миссию. Главной его задачей является уничтожение мутантов, различных враждебных банд, всевозможных чудовищ, которые являются последствием произошедшего масштабного апокалипсиса. Также Уокер должен спасти невинных. Производители уже анонсировали дату выхода «игрушки» Rage 2. Это должно произойти 14 мая 2019 года. Пользователи смогут сразиться в данную игру на консолях PlayStation, а также Xbox. Rage 2 доступна будет ещё на персональных компьютерах.
Накануне «Dni24» сообщали, что экспертами были анонсированы лучшие бесплатные игры текущего года для смартфонов и планшетов, которые работают на «операционке» Android. Первое место досталось «игрушке» Disc Drivin’ 2.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00