Эксперты анонсировали лучшие бесплатные игры для Android
Эксперты анонсировали лучшие бесплатные «игрушки» 2018 года для планшетов, а также смартфонов, работающих на ОС Android. На первом месте оказалась пошаговая игра Disc Drivin’ 2.
В данной «игрушке» пользователи должны самостоятельно оформить свой автопарк. Игра является доступной в офлайн версии, а также в режиме мультиплеера. Экспертами отмечается качественный контроллер в Disc Drivin’ 2, работающий за счёт кнопок, а также переворота используемого устройства в стороны. Второе место заняла игра Asphalt 9: Legends. Речь идёт об аркадной гонке, которая отличается тем, что здесь нужно иметь высокую сноровку. Транспортные средства в данной «игрушке» разгоняются до больших скоростей, а также поднимаются в воздух. Asphalt 9: Legends также доступна в онлайн-режиме для игры с другими игроманами. На третьем месте расположилась Asphalt Xtreme: Rally Racing Advertisement. Особенность «игрушки» заключается в атмосфере ралли, которое наполнено большим количеством грязи, большими трассами, пустынями, тюнингованными внедорожниками. Специалисты среди особенностей релиза выделяют максимально реалистичную физику.
«Dni24» ранее сообщали, что «игрушка» Farming Simulator 19 разошлась в первые дни продаж большим тиражом. В Steam эта игра смогла разойтись в количестве 284 тысяч экземпляров.
В данной «игрушке» пользователи должны самостоятельно оформить свой автопарк. Игра является доступной в офлайн версии, а также в режиме мультиплеера. Экспертами отмечается качественный контроллер в Disc Drivin’ 2, работающий за счёт кнопок, а также переворота используемого устройства в стороны. Второе место заняла игра Asphalt 9: Legends. Речь идёт об аркадной гонке, которая отличается тем, что здесь нужно иметь высокую сноровку. Транспортные средства в данной «игрушке» разгоняются до больших скоростей, а также поднимаются в воздух. Asphalt 9: Legends также доступна в онлайн-режиме для игры с другими игроманами. На третьем месте расположилась Asphalt Xtreme: Rally Racing Advertisement. Особенность «игрушки» заключается в атмосфере ралли, которое наполнено большим количеством грязи, большими трассами, пустынями, тюнингованными внедорожниками. Специалисты среди особенностей релиза выделяют максимально реалистичную физику.
«Dni24» ранее сообщали, что «игрушка» Farming Simulator 19 разошлась в первые дни продаж большим тиражом. В Steam эта игра смогла разойтись в количестве 284 тысяч экземпляров.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00