В Китае ученые создали долговременную перезаписываемую бумагу
В Китае ученым удалось создать долговременную перезаписываемую бумагу, меняющую цвет с помощью инфракрасных лучей или температуры. Информацией об открытии делится ACS Applied Materials & Interfaces
В Фуцзиянском педагогическом университете решили, что обычная бумага - устаревший носитель информации и создали бумагу, которую можно не только перезаписывать сотни раз, но даже изменять цвет. Новейшая разработка простая в производстве, а также имеет высокий ресурс.
Перспективная бумага состоит из слоев обычной бумаги, а также фототермического и термохромного слоев. Последний - состоит из проявителя, цветообразователя и растворителя, а также отвечает за перезапись.
Эксперты рассказали, что термохромный слой становится синим при комнатной температуре, однако при нагревании до 65 градусов Цельсия цвет теряется.
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Чтобы вернуть цвет необходимо охладить термохромный слой до -10 градусов. По словам професора Вэй Чжана для такой бумаги лучше использовать специальную ручку, имеющую нагреваемый наконечник.
В Фуцзиянском педагогическом университете решили, что обычная бумага - устаревший носитель информации и создали бумагу, которую можно не только перезаписывать сотни раз, но даже изменять цвет. Новейшая разработка простая в производстве, а также имеет высокий ресурс.
Перспективная бумага состоит из слоев обычной бумаги, а также фототермического и термохромного слоев. Последний - состоит из проявителя, цветообразователя и растворителя, а также отвечает за перезапись.
Эксперты рассказали, что термохромный слой становится синим при комнатной температуре, однако при нагревании до 65 градусов Цельсия цвет теряется.
[center[/center]
Чтобы вернуть цвет необходимо охладить термохромный слой до -10 градусов. По словам професора Вэй Чжана для такой бумаги лучше использовать специальную ручку, имеющую нагреваемый наконечник.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:24