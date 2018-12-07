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В Китае ученые создали долговременную перезаписываемую бумагу

В Китае ученым удалось создать долговременную перезаписываемую бумагу, меняющую цвет с помощью инфракрасных лучей или температуры. Информацией об открытии делится ACS Applied Materials & Interfaces
В Китае ученые создали долговременную перезаписываемую бумагу

В Фуцзиянском педагогическом университете решили, что обычная бумага - устаревший носитель информации и создали бумагу, которую можно не только перезаписывать сотни раз, но даже изменять цвет. Новейшая разработка простая в производстве, а также имеет высокий ресурс.

Перспективная бумага состоит из слоев обычной бумаги, а также фототермического и термохромного слоев. Последний - состоит из проявителя, цветообразователя и растворителя, а также отвечает за перезапись.

Эксперты рассказали, что термохромный слой становится синим при комнатной температуре, однако при нагревании до 65 градусов Цельсия цвет теряется.
[centerВ Китае ученые создали долговременную перезаписываемую бумагу[/center]
Чтобы вернуть цвет необходимо охладить термохромный слой до -10 градусов. По словам професора Вэй Чжана для такой бумаги лучше использовать специальную ручку, имеющую нагреваемый наконечник.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:24

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