Ученые рассказали, как защитить детскую кожу зимой
Американские ученые рассказали, как защитить кожу детей от сильных морозов в зимнее время года. Частые перепады температуры и повышенная сухость воздуха зимой являются основными причинами появления сыпи на коже детей и других неприятных недугов.
По словам медиков, чаще всего родители сталкиваются с атопическим дерматитом у своих детей. Основными симптомами этого недуга являются чешуйки, которыми покрывается кожа, вызывающие сильный зуд из-за сухости, а также образование высыпаний в виде красных пятен.
Самым лучшим средством от атопического дерматита специалисты называют увлажняющую мазь. Ее можно приобрести в аптеке или изготовить самостоятельно дома. При этом рекомендуется использовать препараты, в состав которых входят алоэ, оливковое масло и любые другие натуральные ингредиенты. Такую мазь следует наносить перед выходом на прогулку.
По словам медиков, чаще всего родители сталкиваются с атопическим дерматитом у своих детей. Основными симптомами этого недуга являются чешуйки, которыми покрывается кожа, вызывающие сильный зуд из-за сухости, а также образование высыпаний в виде красных пятен.
Самым лучшим средством от атопического дерматита специалисты называют увлажняющую мазь. Ее можно приобрести в аптеке или изготовить самостоятельно дома. При этом рекомендуется использовать препараты, в состав которых входят алоэ, оливковое масло и любые другие натуральные ингредиенты. Такую мазь следует наносить перед выходом на прогулку.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:27