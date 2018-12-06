Ученые рассказали, как защитить детскую кожу зимой





По словам медиков, чаще всего родители сталкиваются с атопическим дерматитом у своих детей. Основными симптомами этого недуга являются чешуйки, которыми покрывается кожа, вызывающие сильный зуд из-за сухости, а также образование высыпаний в виде красных пятен.Самым лучшим средством от атопического дерматита специалисты называют увлажняющую мазь. Ее можно приобрести в аптеке или изготовить самостоятельно дома. При этом рекомендуется использовать препараты, в состав которых входят алоэ, оливковое масло и любые другие натуральные ингредиенты. Такую мазь следует наносить перед выходом на прогулку.