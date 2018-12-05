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В Microsoft удалили рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным

Разработчики компании Microsoft удалили с аккаунта в YouTube рекламный ролик в главной роли с Иваном Охлобыстиным. Видеозапись удалили из-за того, что она нарушает принципы инклюзивности и важности многообразия, которые проповедуются IT-корпорацией.

В Microsoft удалили рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным


«Советы от Ивана Охлобыстина» появились в видеохостинге в конце ноября. В ролике актер предстоит в образе доктора Андрея Быкова из "Интернов", но специализирующемся на компьютерных болезнях, а не заболеваниях людей. Он спрашивал у пользователей, стоит ли им лечиться, а в качестве главного лекарства предлагал установить лицензионную копию операционной системы Windows.

Видеозапись удалили 5 декабря. Кроме того, фотографию Ивана Охлобыстина также убрали с сайта подразделения Microsoft в России.

По некоторым данным, видео было удалено из-за слов Охлобыстина против ЛГБТ-сообщества. Так, он заявил, что геев необходимо «запихивать в печь». Также он резко высказывался по поводу предоставления Украинской церкви автокефалии от Константинополя и называл представителей УПЦ «предателями».



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:27

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