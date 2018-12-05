В Microsoft удалили рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным





«Советы от Ивана Охлобыстина» появились в видеохостинге в конце ноября. В ролике актер предстоит в образе доктора Андрея Быкова из "Интернов", но специализирующемся на компьютерных болезнях, а не заболеваниях людей. Он спрашивал у пользователей, стоит ли им лечиться, а в качестве главного лекарства предлагал установить лицензионную копию операционной системы Windows.Видеозапись удалили 5 декабря. Кроме того, фотографию Ивана Охлобыстина также убрали с сайта подразделения Microsoft в России.По некоторым данным, видео было удалено из-за слов Охлобыстина против ЛГБТ-сообщества. Так, он заявил, что геев необходимо «запихивать в печь». Также он резко высказывался по поводу предоставления Украинской церкви автокефалии от Константинополя и называл представителей УПЦ «предателями».