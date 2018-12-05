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В Ленинградской области две девочки получили травмы после ДТП

В Ленинградской области в Кировском районе вследствие дорожно-транспортного происшествия получили различные травмы две девочки. Автомобильная авария случилась около восьми часов утра.

В Ленинградской области две девочки получили травмы после ДТП


Согласно предварительной информации виновником в данном случае является 38-летний местный житель. Он не смог справиться с управлением своего транспортного средства. Вследствие этого автомобиль въехал в опору линии электропередач. Имеются данные, что в ходе аварии получили увечья две девочки. Пассажиркам авто было восемь и десять лет. Девочек госпитализировали в медицинское учреждение Шлиссельбурга. Врачи зафиксировали у пострадавших травмы разной степени тяжести. Увечья также были получены водителем. По имеющейся информации, водитель управлял транспортным средством модели ВАЗ 2108. Авария случилась на первом километре автотрассы, которая вела к посёлку Воловщина.

«Dni24» накануне сообщили, что на территории Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, по причине столкновения 2 легковых автомобилей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:46

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