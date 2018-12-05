В Ставропольском крае произошло ДТП из-за столкновения двух легковых транспортных средств
В Ставропольском крае на трассе Степновского района произошло лобовое столкновение двух отечественных легковых транспортных средств. Данное ДТП произошло 4 декабря.
В УГИБДД ГУ МВД Ставропольского края отмечают, что на встречную полосу автотрассы Степновского района выехало транспортное средство ВАЗ 2109, которое врезалось в модель ВАЗ 2107. Причины такого манёвра остаются пока неизвестными. Вследствие лобового удара транспортных средств от полученных тяжелейших травм на месте скончались четыре человека. В модели ВАЗ 2109 кроме водителя находились ещё два пассажира. В настоящее время специалисты ГАИ выясняют обстоятельства аварии. Также изучается вопрос степени ответственности водителей транспортных средств.
Новостное издание «Dni24» накануне сообщило, что на территории Волгограда, на трассе Красноармейского района девять автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие.
В УГИБДД ГУ МВД Ставропольского края отмечают, что на встречную полосу автотрассы Степновского района выехало транспортное средство ВАЗ 2109, которое врезалось в модель ВАЗ 2107. Причины такого манёвра остаются пока неизвестными. Вследствие лобового удара транспортных средств от полученных тяжелейших травм на месте скончались четыре человека. В модели ВАЗ 2109 кроме водителя находились ещё два пассажира. В настоящее время специалисты ГАИ выясняют обстоятельства аварии. Также изучается вопрос степени ответственности водителей транспортных средств.
Новостное издание «Dni24» накануне сообщило, что на территории Волгограда, на трассе Красноармейского района девять автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:47