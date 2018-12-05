Кристина Асмус в Instagram показала фото дочери с кумиром

Кристина Асмус не часто радует своих подписчиков фотографиями со своей дочерью. Однако на днях она показала снимок, где можно увидеть Настю в объятиях российского актера Александра Петрова. Свой пост актриса подписала так: «Кумир на вырост».Читатели блога Кристины Асмус отметили, что данная пара очень мило смотрится, кто-то считает, что у девочки хороший вкус. А поклонники Александра Петрова заявили, что выбор в кумиры такого хорошего актера очень правильный.