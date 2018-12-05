Кристина Асмус в Instagram показала фото дочери с кумиром
Знаменитая российская актриса и супруга резидента Comedy Club Грика Харламова Кристина Асмус в своем блоге Instagram показала фото своем подросшей дочери Анастасии с ее новым кумиром. Поклонники пришли в восторг от редкого фото.
Кристина Асмус не часто радует своих подписчиков фотографиями со своей дочерью. Однако на днях она показала снимок, где можно увидеть Настю в объятиях российского актера Александра Петрова. Свой пост актриса подписала так: «Кумир на вырост».
Читатели блога Кристины Асмус отметили, что данная пара очень мило смотрится, кто-то считает, что у девочки хороший вкус. А поклонники Александра Петрова заявили, что выбор в кумиры такого хорошего актера очень правильный.
Кристина Асмус не часто радует своих подписчиков фотографиями со своей дочерью. Однако на днях она показала снимок, где можно увидеть Настю в объятиях российского актера Александра Петрова. Свой пост актриса подписала так: «Кумир на вырост».
Читатели блога Кристины Асмус отметили, что данная пара очень мило смотрится, кто-то считает, что у девочки хороший вкус. А поклонники Александра Петрова заявили, что выбор в кумиры такого хорошего актера очень правильный.