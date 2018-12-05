Ravon отзывает в России 5 200 экземпляров Nexia R3
Узбекский автобренд Ravon отзывает в России 5 200 версий Nexia R3. Причиной является вероятная утечка из системы гидравлической жидкости.
Все транспортные средства, обладающие дефектом, реализовали на территории Российской Федерации в мае прошлого года по март текущего года. Чтобы исправить поломку, специалисты снабдят шланги системы автомобильного рулевого управления специальными дополнительными хомутами. Эти работы для клиентов Ravon будут проведены бесплатно. Представители компании в скором времени проинформируют владельцев версии Nexia R3 о перевозке проблемных автомобилей в дилерский центр. Автобренд Ravon на территории РФ в пошедшем году реализовал свыше 15 000 версий. При этом показатель продаж был повышен на 733%. Автомобилисты зачастую приобретали Nexia. Данная версия была продана в количестве 5833 экземпляров.
«Dni24» накануне сообщили, что автобренд Toyota собирается до 2022 года выпустить 19 новых современных автомобилей. Имеются достоверные сведения, что в число данных новинок войдёт Toyota Supra.
Все транспортные средства, обладающие дефектом, реализовали на территории Российской Федерации в мае прошлого года по март текущего года. Чтобы исправить поломку, специалисты снабдят шланги системы автомобильного рулевого управления специальными дополнительными хомутами. Эти работы для клиентов Ravon будут проведены бесплатно. Представители компании в скором времени проинформируют владельцев версии Nexia R3 о перевозке проблемных автомобилей в дилерский центр. Автобренд Ravon на территории РФ в пошедшем году реализовал свыше 15 000 версий. При этом показатель продаж был повышен на 733%. Автомобилисты зачастую приобретали Nexia. Данная версия была продана в количестве 5833 экземпляров.
«Dni24» накануне сообщили, что автобренд Toyota собирается до 2022 года выпустить 19 новых современных автомобилей. Имеются достоверные сведения, что в число данных новинок войдёт Toyota Supra.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00