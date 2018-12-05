Ученые выяснили, когда супруги прекращают ругаться
Ученые деятели смогли выяснить, когда супруги заканчивают ругаться. Исследователи отмечают, что сначала между людьми наступает период безразличия. Потом наблюдается полное взаимопонимание.
По мнению исследователей, супруги, которые проживают вместе, заканчивают ссориться примерно через 20 лет совместной жизни. Прожив такой долгий период времени, они не хотят больше доказывать что-то друг другу. Таким образом, конфликтные ситуации возникают реже. Через 10-20 лет супружеская пара начинает полностью понимать друг друга. При этом открываются все положительные и отрицательные моменты, а ссоры перерастают в смех. Такой вывод был сделан учёными в ходе множественных консультаций женатых пар. Данный эксперимент продолжался довольно долго, а именно около 35 лет. Женатые пары через каждую пятилетку приходили к психологам, рассказывали о своих переживаниях, эмоциях. В какой-то момент пары становились абсолютно другими людьми.
Портал «Dni24» ранее сообщал, что эксперты развеяли миф о вреде употребления картофеля. Данный продукт является довольно дешевым продуктом, а также имеет в себе массу различных полезных веществ.
По мнению исследователей, супруги, которые проживают вместе, заканчивают ссориться примерно через 20 лет совместной жизни. Прожив такой долгий период времени, они не хотят больше доказывать что-то друг другу. Таким образом, конфликтные ситуации возникают реже. Через 10-20 лет супружеская пара начинает полностью понимать друг друга. При этом открываются все положительные и отрицательные моменты, а ссоры перерастают в смех. Такой вывод был сделан учёными в ходе множественных консультаций женатых пар. Данный эксперимент продолжался довольно долго, а именно около 35 лет. Женатые пары через каждую пятилетку приходили к психологам, рассказывали о своих переживаниях, эмоциях. В какой-то момент пары становились абсолютно другими людьми.
Портал «Dni24» ранее сообщал, что эксперты развеяли миф о вреде употребления картофеля. Данный продукт является довольно дешевым продуктом, а также имеет в себе массу различных полезных веществ.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00