Эдди Мерфи стал в десятый раз отцом
Известный комик Эдди Мерфи в 10-ый раз стал отцом. Пейдж Батчер, являющаяся австралийской моделью, родила ему сына.
Опять 57-летний актер Эдди Мерфи решил побороться за звание самого многодетного звёздного голливудского папы. Комик 30 ноября стал в очередной раз отцом. Пейдж Батчер родила актёру десятого ребенка. Мальчик был назван Максом Чарльзом Мерфи. Появившись на свет ребёнок весил 3 кг и имел рост 48 см. 39-летняя мама с сыном чувствуют себя хорошо. Они находятся в настоящее время в доме Эдди Мерфи в Лонг-Айленде. Пейдж два года назад родила комику дочку Иззи Уну. Актёр начал встречаться с Пейдж Батчер ещё 6 лет назад. Звёздная пара не захотела официально оформлять свои отношения. Однако это не мешает им жить дружной крепкой семьёй. Многие дети Эдди Мерфи уже выросли. При этом актёр со всеми поддерживает близкие отношения. В настоящее время комик полностью погрузился в заботу о своих малышах.
Недавно «Dni24» сообщали, что Наталья Черемисина в Сети рассказала, почему она не оплакивала смерть некогда популярного музыканта Евгения Осина.
Опять 57-летний актер Эдди Мерфи решил побороться за звание самого многодетного звёздного голливудского папы. Комик 30 ноября стал в очередной раз отцом. Пейдж Батчер родила актёру десятого ребенка. Мальчик был назван Максом Чарльзом Мерфи. Появившись на свет ребёнок весил 3 кг и имел рост 48 см. 39-летняя мама с сыном чувствуют себя хорошо. Они находятся в настоящее время в доме Эдди Мерфи в Лонг-Айленде. Пейдж два года назад родила комику дочку Иззи Уну. Актёр начал встречаться с Пейдж Батчер ещё 6 лет назад. Звёздная пара не захотела официально оформлять свои отношения. Однако это не мешает им жить дружной крепкой семьёй. Многие дети Эдди Мерфи уже выросли. При этом актёр со всеми поддерживает близкие отношения. В настоящее время комик полностью погрузился в заботу о своих малышах.
Недавно «Dni24» сообщали, что Наталья Черемисина в Сети рассказала, почему она не оплакивала смерть некогда популярного музыканта Евгения Осина.