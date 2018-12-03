Наталья Черемисина пояснила, почему не стала оплакивать смерть Евгения Осина
Много спекуляций и сплетен возникло после кончины Евгения Осина. При этом его супруга Наталья Черемисина пояснила, почему она не стала оплакивать смерть мужа.
По словам многих хейтеров, Наталья Черемисина с дочкой не заботились о музыканте, не хотели с ним общаться, когда он страдал от алкогольной зависимости. Жена певца не всплакнула даже на его похоронах. Наталья пояснила, что уже успела наплакаться до похорон Евгения Осина. По её словам, Жени который был раньше, уже давно не существовало. В последние годы это был совсем другой человек. Наталья заметила, что алкоголь забрал у неё супруга, а у её дочери – отца. Она сказала, что успела уже выплакать всё что могла. По словам Черемисиной, во всём случившемся виноват сам Осин. Они разошлись вследствие пристрастия певца к спиртному. Жена Евгения Осина рассказала, что некогда популярному певцу пытались многие помочь, однако он отвергал всякую помощь.
«Dni24» ранее сообщали, что Агата Муцениеце поделилась в соцсети Instagram снимком, на котором изображена её дочка Мия, спящая в ванной.
По словам многих хейтеров, Наталья Черемисина с дочкой не заботились о музыканте, не хотели с ним общаться, когда он страдал от алкогольной зависимости. Жена певца не всплакнула даже на его похоронах. Наталья пояснила, что уже успела наплакаться до похорон Евгения Осина. По её словам, Жени который был раньше, уже давно не существовало. В последние годы это был совсем другой человек. Наталья заметила, что алкоголь забрал у неё супруга, а у её дочери – отца. Она сказала, что успела уже выплакать всё что могла. По словам Черемисиной, во всём случившемся виноват сам Осин. Они разошлись вследствие пристрастия певца к спиртному. Жена Евгения Осина рассказала, что некогда популярному певцу пытались многие помочь, однако он отвергал всякую помощь.
«Dni24» ранее сообщали, что Агата Муцениеце поделилась в соцсети Instagram снимком, на котором изображена её дочка Мия, спящая в ванной.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:52