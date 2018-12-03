Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок спящей в ванной дочери Мии
Агата Муцениеце в Instagram продемонстрировала фото дочери Мии, которая спит в ванной. У подписчиков актриса поинтересовалась, кто из них в детстве любил также делать.
Большинство пользователей прокомментировали увиденное фото. Они отметили, что также любили в детстве поспать в ванной. Некоторые фолловеры заявили, что им это не особо понравилось. По их словам, это очень неудобно, и после этого болит всё тело. Из фото Агаты Муцениеце видно, что её дочка Мия спит внутри ванны, лёжа на полотенцах. При этом она сверху также укрыта полотенцем.
Ранее «Dni24» сообщали, что поклонники Кети Топурии подвергли певицу критике в Instagram за снимок в шубе, а также нижнем белье.
Большинство пользователей прокомментировали увиденное фото. Они отметили, что также любили в детстве поспать в ванной. Некоторые фолловеры заявили, что им это не особо понравилось. По их словам, это очень неудобно, и после этого болит всё тело. Из фото Агаты Муцениеце видно, что её дочка Мия спит внутри ванны, лёжа на полотенцах. При этом она сверху также укрыта полотенцем.
Ранее «Dni24» сообщали, что поклонники Кети Топурии подвергли певицу критике в Instagram за снимок в шубе, а также нижнем белье.