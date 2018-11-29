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Поклонники в Instagram раскритиковали Кети Топурию за фото в нижнем белье и шубе

Кети Топурия обнародовала в своем Instagram-аккаунте пикантный снимок. Но фолловеры подвергли критике певицу, так как, по их мнению, подобные снимки нельзя выставлять напоказ.

Поклонники в Instagram раскритиковали Кети Топурию за фото в нижнем белье и шубе


Кети Топурия обнародовала в Сети пикантную публикацию, на которой она запечатлена, лежа на полу, при этом держит в руках топор. Певица одета в голубую шубу и нижнее белье. Под кадром знаменитость написала - «Жди меня». Ранее подписчики восхищались стройной фигурой и красотой Кети Топурия. Но в этот раз фанаты подвергли звезду критике. По их мнению, артистка очень часто выкладывает фото, на которых она запечатлена в нижнем белье, заявляя, что это неприлично.

«ДНИ 24» также сообщал, что Екатерина Стриженова в День матери посетила мероприятие «Super мамы года» в длинном платье желтого цвета.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:56

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