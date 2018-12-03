Александр Ревва опубликовал в Instagram видео, на котором его дочь читает стихотворение

Александр Ревва подписал видеоролик трогательными словами «Моя Принцесса…мой Ангел…моя Алиса…». На видео запечатлена дочь шоумена, с выражением читающая стихотворение молодой российской поэтессы Веры Полозковой «Возле белой колонны».Почитатели высоко оценили пост шоумена. Одни отметили, что девочка – «умница» и «красавица», другие же удивились тому, как быстро пролетело время, ведь совсем недавно Алиса была еще совсем маленькой