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Александр Ревва опубликовал в Instagram видео, на котором его дочь читает стихотворение

Резидент юмористического шоу Сomedy Сlub Александр Ревва, выступающий под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, порадовал поклонников записью со своей старшей дочерью Алисой. На своей официальной странице в сети Instagram он опубликовал видео, на котором девочка читает стихотворение о посещении концерта скрипачки.

Александр Ревва опубликовал в Instagram видео, на котором его дочь читает стихотворение

Александр Ревва подписал видеоролик трогательными словами «Моя Принцесса…мой Ангел…моя Алиса…». На видео запечатлена дочь шоумена, с выражением читающая стихотворение молодой российской поэтессы Веры Полозковой «Возле белой колонны».

Почитатели высоко оценили пост шоумена. Одни отметили, что девочка – «умница» и «красавица», другие же удивились тому, как быстро пролетело время, ведь совсем недавно Алиса была еще совсем маленькой



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:44

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