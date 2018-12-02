Ученые намерены отслеживать местоположение слонов по топоту





Радиус вибрационных волн способен распространяться на шесть километров. В процессе исследования специалисты объединили ПО для сейсмологического моделирования с алгоритмами ПК для получения точных оценок волн слонов. В результате ученые установили точное место нахождения животных.Установлено, что иные шумы и тип почвы оказывают влияние на способность различать топот на очень больших расстояниях. Сами же вибрации перемещаются через камни и песок.По словам исследователей, контроль за передвижением слонов поможет бороться с массовым браконьерством. Также появится возможность детально наблюдать за поведением животных.