Ученые намерены отслеживать местоположение слонов по топоту
Ученые, работающие на базе Оксфордского университета, обнаружили, что путь слонов можно отслеживать через вибрации, которые, как правило, животные производят во время ходьбы. Они измеряются методами, использующимися сейсмологами в ходе анализа землетрясения.
Радиус вибрационных волн способен распространяться на шесть километров. В процессе исследования специалисты объединили ПО для сейсмологического моделирования с алгоритмами ПК для получения точных оценок волн слонов. В результате ученые установили точное место нахождения животных.
Установлено, что иные шумы и тип почвы оказывают влияние на способность различать топот на очень больших расстояниях. Сами же вибрации перемещаются через камни и песок.
По словам исследователей, контроль за передвижением слонов поможет бороться с массовым браконьерством. Также появится возможность детально наблюдать за поведением животных.
Радиус вибрационных волн способен распространяться на шесть километров. В процессе исследования специалисты объединили ПО для сейсмологического моделирования с алгоритмами ПК для получения точных оценок волн слонов. В результате ученые установили точное место нахождения животных.
Установлено, что иные шумы и тип почвы оказывают влияние на способность различать топот на очень больших расстояниях. Сами же вибрации перемещаются через камни и песок.
По словам исследователей, контроль за передвижением слонов поможет бороться с массовым браконьерством. Также появится возможность детально наблюдать за поведением животных.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:15