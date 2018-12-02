Вера Брежнева сделала тест на ВИЧ в прямом эфире





Уже не один год Брежнева - посол доброй воли ООН в странах Центральной Азии и Восточной Европы. Поэтому в день борьбы со СПИДом решила рассказать и на собственном примере показать широкой аудитории всю важность методов, помогающих предотвращать распространение опасного заболевания.Несмотря на своё волнение, Вера сделала в прямом эфире экспресс-тест на выявление опасного вируса, результатов которого вместе с ней ждало огромное количество людей. А во время ожидания Брежнева рассказывала, какие шаги предпринимаются ЮНЕЙДС по борьбе с распространением эпидемии в мире.Результат теста, проведённого певицей, ожидаемо оказался отрицательным. В заключение эфира она призвала всех своих зрителей регулярно проходить подобные тесты или сдавать анализы на ВИЧ в специализированных клиниках. И никогда не жалеть о потраченном на это времени, потому что нет ничего более важного, чем здоровье.