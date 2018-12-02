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Вера Брежнева сделала тест на ВИЧ в прямом эфире

В Международный день борьбы со СПИДом популярная певица Вера Брежнева перед многочисленной аудиторией в прямом эфире сделала тест на ВИЧ-инфекции. Певица призналась, что очень волнуется, но, несмотря на это, покажет на собственном примере важность прохождения таких тестов.

Вера Брежнева сделала тест на ВИЧ в прямом эфире

Уже не один год Брежнева - посол доброй воли ООН в странах Центральной Азии и Восточной Европы. Поэтому в день борьбы со СПИДом решила рассказать и на собственном примере показать широкой аудитории всю важность методов, помогающих предотвращать распространение опасного заболевания.

Несмотря на своё волнение, Вера сделала в прямом эфире экспресс-тест на выявление опасного вируса, результатов которого вместе с ней ждало огромное количество людей. А во время ожидания Брежнева рассказывала, какие шаги предпринимаются ЮНЕЙДС по борьбе с распространением эпидемии в мире.

Вера Брежнева сделала тест на ВИЧ в прямом эфире

Результат теста, проведённого певицей, ожидаемо оказался отрицательным. В заключение эфира она призвала всех своих зрителей регулярно проходить подобные тесты или сдавать анализы на ВИЧ в специализированных клиниках. И никогда не жалеть о потраченном на это времени, потому что нет ничего более важного, чем здоровье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:00

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