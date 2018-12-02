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Актёр Иван Добронравов в первый раз стал отцом

Недавно стало известно о больших изменениях в личной жизни актёра Ивана Добронравова - он женился и стал отцом маленькой дочери Веры. Так как актёр в интервью избегает разговоров о своих близких, то и новость о его жене и ребёнке стала для многих неожиданной.

Актёр Иван Добронравов в первый раз стал отцом

Иван Добронравов – открытый и добродушный человек. Но, несмотря на это, тщательно оберегает подробности своей личной жизни, стараясь в частых интервью больше рассказывать о творчестве и планах на будущее. Так, и о произошедших в его жизни переменах зрители узнали из эфира одной из программ, гостем которой был его родной брат Виктор. Он и рассказал, у Ивана подрастает дочь, родившаяся летом этого года, а незадолго до рождения малышки её родители сыграли свадьбу.

Актёр Иван Добронравов в первый раз стал отцом

Виктор рассказывает, маленькая дочь Ивана стала любимицей в семье. И если раньше всё свободное время отец Ивана и Виктора посвящал его подрастающим дочерям, то сейчас оно уделяется в основном полугодовалой малышке Вере.

О женитьбе Добронравова-младшего известно очень мало. Его свадьба состоялась в середине лета этого года. Молодую супругу Ивана зовут Анна, и она не публичный человек. На страничках в соцсетях Добронравова можно найти не много снимков молодой семьи, они не слишком любят афишировать свою жизнь и отношения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:10

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